Захарова сравнила с госизменой получение «паспорта демократии» от Евросоюза

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение (.pdf) Европарламента ввести «паспорта демократии», которые планируется выдавать российским представителям демократической оппозиции и активистам гражданского общества в эмиграции. Госпожа Захарова сравнила «паспорта демократии» с документом, который нацистская Германия выдавала активно сотрудничавшим с ее властями лицам (фолькслисты). Она напомнила, что подписание фолькслистов в СССР квалифицировалось как измена Родине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Европарламент предложил ввести "паспорта хороших русских". ...То есть всем тем, кто бежал из России, Брюссель будет выдавать свои документы "маленьких помощников демократии" ...Думаю, наши законодатели будут правы, если начнут прорабатывать возможную реакцию на случай одобрения Европарламентом подобных решений»,— написала представитель МИДа в Telegram.

Фолькслист — специальный документ, выдававшийся властями нацистской Германии этническим немцам, прошедшим процесс натурализации, и игравший одновременно роль паспорта и удостоверения о «чистоте происхождения».

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил лишать российского гражданства за получение «паспорта демократии», передает пресс-служба СРЗП.

После начала военных действий на Украине в 2022 году в СМИ появилась информация о том, что российские политэмигранты разрабатывают документ, который в соцсетях назвали «паспортом хорошего русского». По замыслу он должен был облегчить жизнь в Европе для россиян, которые выступают против властей РФ и военной операции на Украине.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».