В Ростовской области завершается осенний сев и уборка

Озимыми в Ростовской области засеяно уже более 95% планируемых площадей. Работы проведены на площади 2,7 тыс. га из планируемых 2,9 млн га., сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что также урожай масличных культур собран на 90%, а поздних зерновых – почти на 75% площадей.

Урожай масличных на Дону в этом году составил 2,1 млн т с площади 987 тыс. га при средней урожайности 22,2 ц/га. Поздних зерновых собрали 575 тыс. т с 137 тыс. га полей при средней урожайности 43,3 ц/га.

«Продолжается также уборка овощей и картофеля, урожай которых собран уже с 77% и 70% площадей, соответственно»,– сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области .

Анастасия Назарова