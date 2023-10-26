На Урале мошенники призывают срочно менять старые банкноты 5 тыс. рублей

На Урале мошенники начали предлагать «срочный обмен» старых банкнот номиналом 5 тыс. руб. на новые, иначе старые «сгорят». В пресс-службе Уральского ГУ Банка России сообщили, что сейчас МВД фиксирует рост таких сообщение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Никакого обязательного обмена нет и не будет. Обновленные банкноты номиналом 5 тыс. руб. поступят в оборот не скоро. Необходимо время на адаптацию оборудования для приема и выдачи банкнот»,— отметили в ЦБ.

Напомним, новую купюру Банк России представил 16 октября. Дизайн банкноты посвящен Уральскому федеральному округу. Помимо знаковых мест Екатеринбурга на ней изображены стела «Европа-Азия», памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66-параллель» в Салехарде.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте