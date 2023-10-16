Банк России представил пятитысячную банкноту с изображением Екатеринбурга

Банк России представил обновленную банкноту номиналом 5 тыс. руб., на которой изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа. О новой купюре рассказал заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Банк России Фото: Банк России

Лицевая сторона банкноты посвящена Екатеринбургу. Основное изображение на ней — стела «Европа — Азия». «На лицевой стороне также композиция узнаваемых зданий Екатеринбурга: это и современные высотки, и памятники конструктивизма. Справа изображен дом Севастьянова»,— отметил зампред Центробанка.

На оборотной стороне по центру находится композиция «Сказ об Урале». На банкноте изображен уральский богатырь, символизирующий «мощь трудового Урала». Справа изображена стела «66 параллель», которая находится в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) на Полярном круге. На втором плане изображение объектов, отражающий промышленный потенциал Урала.

Помимо пятитысячной купюры, Центробанк представил обновленную банкноту номиналом 1 тыс. руб. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

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