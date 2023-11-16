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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 66 лет генеральному директору ПАО КАМАЗ Сергею Когогину

Сергей Когогин

Сергей Когогин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сергей Когогин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Его поздравляет руководитель образовательного центра «Сириус», председатель федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева:

— Уважаемый Сергей Анатольевич, поздравляю Вас с днем рождения! Всю жизнь Вы посвятили машиностроению и знаете эту индустрию изнутри, как никто другой. Цифровизация, развитие беспилотных технологий, создание техники на электротяге — под Вашим руководством КАМАЗ совершил колоссальный рывок, заняв лидирующие позиции в отрасли. Важно, что Вы активно работаете с молодежью, в том числе из «Сириуса», раскрываете для нее секреты производства, закладываете фундамент для будущего развития компании и страны. Желаю Вам успехов в комплексной реализации всех заложенных Вами проектов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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