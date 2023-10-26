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Коммерсантъ FM
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Суд на Сахалине назначил четыре года колонии мобилизованному за оставление части

Южно-Сахалинский военный суд приговорил к четырем годам колонии строгого режима мобилизованного, который, как утверждается, самовольно оставил воинскую часть. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

Согласно материалам суда, подсудимый был мобилизован и отправлен в ДНР. 28 марта он «самовольно оставил пункт временной дислокации». 19 апреля он вернулся на службу в воинскую часть в Южно-Сахалинске.

Мобилизованного признали виновным в оставлении воинской части на срок свыше десяти суток, но менее месяца — ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы в период мобилизации или военного положения).

Как отмечает суд, за военнослужащим «признан опасный рецидив преступлений». В связи с этим ему назначили срок в исправительной колонии строгого режима.

Лусине Баласян

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