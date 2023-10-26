Байден запросил у Конгресса $2,2 млрд на производство обогащенного урана

Администрация президента США Джо Байдена попросила Конгресс выделить $6 млрд на обеспечение «американской безопасности и независимости в энергетической сфере». Это следует из документа, опубликованного на сайте Белого дома (.pdf).

Из этой суммы $2,2 млрд планируется направить на «долгосрочное улучшение внутренних мощностей по обогащению низкообогащенного урана». В пресс-релизе говорится, что финансирование в этом направлении необходимо, чтобы избежать зависимости от российских поставок.

«Если не принять меры, Россия продолжит контролировать мировой рынок урана в ущерб союзникам и партнерам США»,— говорится в сообщении.

$300 млн, следует из сообщения Белого дома, пойдет на развитие нефтяного резерва Минэнерго на случай перебоев с поставками по всему миру. Еще $278 млн предлагается направить на повышение конкурентоспособности США на мировом рынке изотопов, $200 млн — на усиление безопасности объектов, включая религиозные постройки.

Экспорт российского урана не попал под санкционные ограничения после начала спецоперации. Согласно данным американской статистической службы, в первом полугодии 2023 года США закупили у России 416 т урана — примерно в два раза больше, чем за тот же период 2022 года. Россия получила за эти поставки $696,5 млн.

Лусине Баласян