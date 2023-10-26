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Коммерсантъ FM
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Ликеро-водочный завод «Кристалл» проведет IPO в декабре

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» собирается провести IPO на Московской бирже (MOEX: MOEX) в декабре текущего года. Об этом заявил владелец компании Павел Победкин во время презентации для аналитиков.

Как передает «Интерфакс», размер размещения может составить от 1 млрд до 1,5 млрд руб. Привлеченные от IPO средства «Кристалл» планирует направить на развитие производства, логистики и маркетинга. Организатором размещения выступит «Финам».

«Кристалл» в марте впервые вышел на долговой рынок, разместив трехлетние облигации на 300 млн руб. с квартальным купоном и доходностью к погашению 14,21%. О планах провести IPO в четвертом квартале 2023 года компания сообщала 2 октября.

В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры по поддержке IPO российских компаний. В 2022 году в России состоялось лишь одно IPO, которое провел сервис аренды самокатов Whoosh.

Лусине Баласян

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