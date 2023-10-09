Путин поручил принять меры по поддержке IPO российских компаний

Президент Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры по поддержке публичного размещения акций (IPO) российских компаний. Этот пункт есть в перечне поручений на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Банком России установить начиная с 2023 года плановые значения и обеспечить расчет фактических значений в отношении публичного размещения акций компаний на российском финансовом рынке, приняв дополнительные меры по поддержке такого размещения»,— распорядился президент.

В 2022 году в России состоялось лишь одно IPO. Акции на Мосбирже разместил сервис аренды самокатов Whoosh и привлек 2,1 млрд руб. при плановых 5 млрд руб. В 2023 году на биржу вышел центр генетики и репродуктивной медицины Genetico. При превышении спроса в 2,5 раза компания собрала 178,8 млн руб. С тех пор акции компании выросли на 31,09%.

О планах выйти на IPO недавно сообщили калужский ликероводочный завод «Кристалл» и разработчик инфраструктурного ПО Группа «Астра». IPO может провести «Совкомбанк», который входит в список системно значимых игроков на российском рынке.

Подробнее — в материале «Совкомбанк выйдет в люди».

Анастасия Ларина