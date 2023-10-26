«Место проклятое»
Глава рабочего поселка Волгоградской области подозревается во взяточничестве
В Городище задержаны глава городского поселения Виталий Шельменков и его заместитель Евгений Суриков. Управление СКР по региону возбудило в отношении господина Шельменкова уголовное дело по подозрению во взяточничестве, но не на выборном посту, а в качестве руководителя местного коммунального предприятия. По версии следователей, мзду он получал от своего зама. Подобные случаи именно в Городище бывали многократно: в местах заключения побывали, а двое находятся там и сейчас, сразу несколько бывших глав поселка, а также Городищенского района Волгоградской области. Политологи отмечают, что очередное уголовное дело в Городище, где подобные эксцессы стали чуть ли не ежегодными, подчеркивает глубину кадрового голода во властных структурах региона.
Главе Городища грозит до 10 лет колонии за 108 тыс. рублей
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
В Городище правоохранителями задержаны глава Виталий Шельменков, одновременно являющийся председателем муниципального собрания и директором МБУ «Комбинат благоустройства Городищенского городского поселения», а также Евгений Сурков. Последний также депутат гордумы, а в 2016–2017 годах был директором того же МБУ.
По месту жительства и работы задержанных оперативники провели обыски.
В СУ СКР сообщили, что возбудили на господ Шельменкова и Суркова уголовное дело. По версии следствия, в 2019 году Виталий Шельменков, на тот момент еще не глава Городища, но уже руководитель комбината благоустройства, предложил Евгению Суркову заключать с ним договоры оказания услуг по обслуживанию автотранспорта, числящегося на балансе предприятия. При этом должным образом транспорт не проверяли, зато инициатор схемы получал половину сумм, указанных в договорах, в личное распоряжение, а господин Сурков на это согласился. Таким образом, уточняют следователи, подозреваемый, предположительно, незаконно получил 108 тыс. руб.
«В зависимости от роли и степени участия каждого мужчины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ („«Получение должностным лицом взятки в значительном размере“), ч. 3 ст. 291 УК РФ („Дача взятки должностному лицу в значительном размере“)»,— прокомментировал официальный представитель регионального управления СКР по Волгоградской области.
При этом, уточняют в ведомстве, «взяткодатель пошел на сотрудничество со следствием и дал показания».
36летний Виталий Шельменков возглавляет Городище с октября 2020 года, когда на досрочных выборах гордумы он был избран от «Единой России» депутатом, а затем коллегами — председателем.
До того Виталий Шельменков участвовал в электоральных кампаниях четырежды и даже уже был гордепом в Городище в 2016–2020 годах, но как активный член ЛДПР.Евгений Сурков выдвигался на разных выборах целых 10 раз, но избран был только единожды — в 2020 году от «Единой России». Ранее господин Сурков также был членом ЛДПР.
Член областного штаба ОНФ Константин Глушенок объясняет привлечение единороссами экс-оппонентов «острым дефицитом кадров», который испытывает «и „Единая Россия“, и регион вообще». При этом, уточняет общественник, именно в Городищенском районе проблема особенно остра. «В миллионном Волгограде свои правила делового обихода, есть сельские районы, в которых все проще, но есть Городищенский, Среднеахтубинский и Светлоярский, которые особые. Они не город, но и не деревня — по менталитету, по привлекательности, например, в части участков земли. К отбору людей для выдвижения на ответственные должности в этих образованиях нужно относиться с большей тщательностью, особенно в Городище»,— рассуждает господин Глушенок.
Напомним, сейчас крупные уголовные сроки отбывают сразу два экс-главы Городищенского района. Александр Тарасов, ранее работавший областным министром сельского хозяйства, был осужден на 8,5 года за получение взятки в 500 тыс. руб. за трудоустройство знакомого коммерсанта руководителем коммунального МУПа. А Сергей Мамонтов, дававший показания против господина Тарасова, получил 14 лет колонии за целый букет преступлений: четыре эпизода получения взятки, мошенничество, шесть эпизодов превышения должностных полномочий и шесть эпизодов служебного подлога.
Ранее уголовные обвинения получали бывший сити-менеджер Городища Тимур Курдюков, экс-депутат областной думы от Городищенского округа Ангар Полицимако, еще один бывший депутат облдумы и глава Городищенского поселения Юрий Рябов, а также ряд чиновников и депутатов более мелкого ранга. Все это случаи, имевшие место в последнее десятилетие.
Александр Тарасов, своей вины так и не признал, а в суде показывал, что полученные деньги он направлял на предвыборную кампанию «Единой России».
«Известное дело — шутят, что место проклятое»,— говорит политолог Александр Сайгин. «Вообще власти региона туда должны лезть в последнюю очередь. Похоже, местную общественность все устраивает, иначе главы бы не менялись так часто»,— отмечает господин Сайгин и напоминает, что в современных реалиях любой муниципальный глава всегда имеет шанс «сесть за бездействие или превышение полномочий».
«По части мошенничества надо понимать, что как бы кому-то ни обещали прикрытие, но люди уходят в отставку или на повышение, да и законы и подходы, которыми руководствуются органы, тоже меняются»,— добавил политолог.
Связаться с главой Городищенского района Сергеем Будниковым не удалось, региональные власти на коррупционный скандал пока никак не отреагировали.
На момент публикации сведений об избрании Виталию Шельменкову и Евгению Суркову меры пресечения не появлялось.