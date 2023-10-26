«Место проклятое»

В Городище задержаны глава городского поселения Виталий Шельменков и его заместитель Евгений Суриков. Управление СКР по региону возбудило в отношении господина Шельменкова уголовное дело по подозрению во взяточничестве, но не на выборном посту, а в качестве руководителя местного коммунального предприятия. По версии следователей, мзду он получал от своего зама. Подобные случаи именно в Городище бывали многократно: в местах заключения побывали, а двое находятся там и сейчас, сразу несколько бывших глав поселка, а также Городищенского района Волгоградской области. Политологи отмечают, что очередное уголовное дело в Городище, где подобные эксцессы стали чуть ли не ежегодными, подчеркивает глубину кадрового голода во властных структурах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе Городища грозит до 10 лет колонии за 108 тыс. рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Главе Городища грозит до 10 лет колонии за 108 тыс. рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Городище правоохранителями задержаны глава Виталий Шельменков, одновременно являющийся председателем муниципального собрания и директором МБУ «Комбинат благоустройства Городищенского городского поселения», а также Евгений Сурков. Последний также депутат гордумы, а в 2016–2017 годах был директором того же МБУ.

По месту жительства и работы задержанных оперативники провели обыски.

В СУ СКР сообщили, что возбудили на господ Шельменкова и Суркова уголовное дело. По версии следствия, в 2019 году Виталий Шельменков, на тот момент еще не глава Городища, но уже руководитель комбината благоустройства, предложил Евгению Суркову заключать с ним договоры оказания услуг по обслуживанию автотранспорта, числящегося на балансе предприятия. При этом должным образом транспорт не проверяли, зато инициатор схемы получал половину сумм, указанных в договорах, в личное распоряжение, а господин Сурков на это согласился. Таким образом, уточняют следователи, подозреваемый, предположительно, незаконно получил 108 тыс. руб.

«В зависимости от роли и степени участия каждого мужчины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ („«Получение должностным лицом взятки в значительном размере“), ч. 3 ст. 291 УК РФ („Дача взятки должностному лицу в значительном размере“)»,— прокомментировал официальный представитель регионального управления СКР по Волгоградской области.

При этом, уточняют в ведомстве, «взяткодатель пошел на сотрудничество со следствием и дал показания».

36летний Виталий Шельменков возглавляет Городище с октября 2020 года, когда на досрочных выборах гордумы он был избран от «Единой России» депутатом, а затем коллегами — председателем.

До того Виталий Шельменков участвовал в электоральных кампаниях четырежды и даже уже был гордепом в Городище в 2016–2020 годах, но как активный член ЛДПР.Евгений Сурков выдвигался на разных выборах целых 10 раз, но избран был только единожды — в 2020 году от «Единой России». Ранее господин Сурков также был членом ЛДПР.

Член областного штаба ОНФ Константин Глушенок объясняет привлечение единороссами экс-оппонентов «острым дефицитом кадров», который испытывает «и „Единая Россия“, и регион вообще». При этом, уточняет общественник, именно в Городищенском районе проблема особенно остра. «В миллионном Волгограде свои правила делового обихода, есть сельские районы, в которых все проще, но есть Городищенский, Среднеахтубинский и Светлоярский, которые особые. Они не город, но и не деревня — по менталитету, по привлекательности, например, в части участков земли. К отбору людей для выдвижения на ответственные должности в этих образованиях нужно относиться с большей тщательностью, особенно в Городище»,— рассуждает господин Глушенок.

Напомним, сейчас крупные уголовные сроки отбывают сразу два экс-главы Городищенского района. Александр Тарасов, ранее работавший областным министром сельского хозяйства, был осужден на 8,5 года за получение взятки в 500 тыс. руб. за трудоустройство знакомого коммерсанта руководителем коммунального МУПа. А Сергей Мамонтов, дававший показания против господина Тарасова, получил 14 лет колонии за целый букет преступлений: четыре эпизода получения взятки, мошенничество, шесть эпизодов превышения должностных полномочий и шесть эпизодов служебного подлога.

Ранее уголовные обвинения получали бывший сити-менеджер Городища Тимур Курдюков, экс-депутат областной думы от Городищенского округа Ангар Полицимако, еще один бывший депутат облдумы и глава Городищенского поселения Юрий Рябов, а также ряд чиновников и депутатов более мелкого ранга. Все это случаи, имевшие место в последнее десятилетие.

Александр Тарасов, своей вины так и не признал, а в суде показывал, что полученные деньги он направлял на предвыборную кампанию «Единой России».

«Известное дело — шутят, что место проклятое»,— говорит политолог Александр Сайгин. «Вообще власти региона туда должны лезть в последнюю очередь. Похоже, местную общественность все устраивает, иначе главы бы не менялись так часто»,— отмечает господин Сайгин и напоминает, что в современных реалиях любой муниципальный глава всегда имеет шанс «сесть за бездействие или превышение полномочий».

«По части мошенничества надо понимать, что как бы кому-то ни обещали прикрытие, но люди уходят в отставку или на повышение, да и законы и подходы, которыми руководствуются органы, тоже меняются»,— добавил политолог.

Связаться с главой Городищенского района Сергеем Будниковым не удалось, региональные власти на коррупционный скандал пока никак не отреагировали.

На момент публикации сведений об избрании Виталию Шельменкову и Евгению Суркову меры пресечения не появлялось.

Ярослав Малых