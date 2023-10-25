Курское баскетбольное «Динамо» проиграло «УГМК» в матче за Суперкубок России

Женский баскетбольный клуб «Динамо» из Курска проиграл в Екатеринбурге местному «УГМК» в матче за Суперкубок России. Исход игры решила последняя четверть — 58:50 в пользу хозяек (17:17; 11:12; 17:17; 13:4).

Стартовало в игре успешнее «Динамо», но «лисицам» через несколько минут удалось отыграться и выйти вперед — впрочем, ненадолго. В начале второй четверти гостьи вновь смогли обеспечить преимущество, но хозяйки в ответ успешно реализовывали трехочковые. К половине матча после реализации штрафных бросков «Динамо» опережало соперниц на одно очко (28:29). В третьей четверти команды несколько раз по очереди выходили вперед, а к ее концу гостьи лидировали на одно очко. В последней четверти уральские баскетболистки сравняли счет, активнее шли вперед, а после двух двухочковых бросков и взятого тренерским штабом «Динамо» тайм-аута увеличили отрыв до восьми очков.

Наиболее результативным игроком матча стала Тина Крайишник из «УГМК» (14 очков). За ней следуют Александрия Бентли («УГМК», 12 очков) и Анна Буровая («Динамо», девять очков).

Прошлый Суперкубок России был разыгран 30 октября 2022 года между теми же клубами. Тогда уральская команда победила со счетом 78:74.

Олег Мухин