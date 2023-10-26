Беззащитный актив

Суммарные активы биржевых фондов, инвестирующих в золото, опустились до минимума с февраля 2020 года, достигнув 2,69 тыс. тонн. Интерес к металлу снижается на фоне высокой доходности казначейских облигаций США и возвращению цены золота к уровню $2000 за тройскую унцию. Впрочем, при дальнейшем обострении ситуации на Ближнем Востоке интерес к традиционному защитному активу со стороны спекулянтов может вырасти, не исключают портфельные управляющие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным агентства Bloomberg, за первые два дня текущей недели активы биржевых фондов (ETF), инвестирующих в золото, сократились на 5,3 тонны, до 2691,88 тонны. Это близко к минимуму с февраля 2020 года. Снижение активов продолжается пятый месяц подряд, и за это время они уменьшились почти на 240 тонн, причем только в начале активы снизились более чем на 100 тонн.

О продолжительных продажах металла говорят и данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), за неделю, закончившуюся 18 октября, объем выведенных из золотых фондов средств составил $1,1 млрд, с начала месяца — почти $3,2 млрд.

В целом непрерывный отток средств из таких фондов продолжается больше пяти месяцев, что является самым продолжительным периодом с 2014 года.

В условиях жесткой денежно-кредитной политики ФРС управляющие охотнее приобретают гособлигации, доходности которых находятся на многолетних максимумах. В понедельник доходность десятилетних US Treasuries впервые с лета 2007 года достигла уровня 5% годовых. В среду ставки стабилизировались возле отметки 4,915% годовых, прибавив с начала месяца 34 базисных пункта. «В период роста реальных ставок в США (разница между номинальной ставкой и инфляцией) золото становится менее интересным в качестве актива, который может эффективно защитить от инфляции»,— отмечает директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров.

Интерес к металлу не поддержало даже произошедшее в последние недели повышение его стоимости на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

В минувшую пятницу, по данным Investing.com, котировки золота на спот-рынке достигали пятимесячного максимума — $1997 за тройскую унцию. На текущей неделе цены скорректировались до $1980 за унцию, но даже с учетом снижения она на 9% превышает значения на начало месяца, то есть предшествовавшего началу активных боевых действий между Израилем и движением «Хамас» периода. Директор по инвестициям УК «Эра инвестиций» Иван Лавриненко обращает внимание, что снижение объемов активов ETF говорит только об операциях финансовых спекулянтов, которые формируют лишь часть мирового спроса, хотя и существенную. «Действия спекулянтов легко объяснимы — достаточно длительный боковой тренд приучил продавать при приближении к уровням сопротивления»,— отмечает господин Лавриненко.

Впрочем, поведение спекулянтов может быстро измениться на фоне возможного ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. «Степень неопределенности очень высокая, и не исключено, что через какое-то время ситуация может полностью перевернуться»,— отмечает Константин Асатуров. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в базовом сценарии на горизонте нескольких месяцев ожидает цены в диапазоне $1950–2050 за унцию, обновления исторического максимума в следующем году и перехода котировок в диапазон $2200–2300 за унцию. «Завершение цикла ужесточения монетарной политики ФРС может ослабить позиции доллара на мировом рынке и привести к снижению доходностей гособлигаций США, что позитивно для золота»,— поясняет господин Васильев.

Мировая динамика цен на золото оказывает ограниченное влияние на котировки металла в России. В среду на биржевых торгах благородный металл подешевел до 5795 руб. за грамм, потеряв за пять дней 2,8%. Определяющее влияние оказывает динамика курса доллара, который после десяти месяцев почти непрерывного роста начал терять позиции. По итогам торгов в среду биржевой курс составил 93,33 руб./$, потеряв за неделю более 4 руб. По оценке Михаила Васильева, к концу года курс доллара останется в диапазоне 94–98 руб./$. А значит, в случае повышения мировых цен на золото эффект будет усилен за счет ослабления рубля.

Виталий Гайдаев