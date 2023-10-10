Ресурсы геополитики
Нефть и золото раскупаются во время войны
Неопределенность относительно развития ситуации на Ближнем Востоке заставляет инвесторов вернуться к защитным активам. Котировки золота обновили полуторанедельный максимум, поднявшись почти до $1880 за тройскую унцию. Риски распространения конфликта влияют и на нефтяной рынок, который активно восстанавливается после сентябрьского обвала. В отсутствие дальнейшей эскалации конфликта цены на золото и нефть могут снизиться, но незначительно: свое влияние оказывает и более долгосрочный фактор — ожидания завершения цикла повышения ставки ФРС.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
После двухнедельного снижения и достижения полугодового минимума котировки золота начали восстанавливать позиции. По данным Investing.com, стоимость золота на мировом рынке поднималась до $1879 за тройскую унцию, что почти на 1% выше значений понедельника. Относительно локального минимума, установленного в пятницу, цена выросла более чем на 3%. Повышение цен наблюдалось и на другие драгоценные металлы. Так, стоимость серебра достигла $22,1 за унцию, прибавив за три дня свыше 5%. Котировки платины выросли на 5% и вплотную приблизились к уровню $900 за унцию. Палладий прибавил в цене 3,2%, достигнув $1778,3 за унцию.
Стоимость золота выросла на фоне военных действий между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». В таких условиях международные инвесторы вернулись к размещению средств в защитных активах, прежде всего золота, роль которого возрастает в периоды роста геополитических рисков. Однако, как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, «этот фактор поддержки будет краткосрочным, если конфликт останется локальным и со временем будет затухать».
Риски потенциального вмешательства в конфликт Ирана, а также распространения конфликта на ближайшие месторождения нефти сказались на нефтяном рынке, отмечает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.
В понедельник стоимость Brent на спот-рынке поднималась более чем на 4%, до отметки $89,71 за баррель. Даже с учетом последовавшей во вторник коррекции цены остановились на отметке $88,3 за баррель, что все еще выше почти на 4% значения закрытия пятницы.
Дополнительным фактором роста сырьевых цен стало снижение курса доллара на мировом рынке. Во вторник индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) опускался до отметки 105,66%, что на 0,3% ниже значений закрытия понедельника и на 1,6% ниже локального максимума, установленного неделей ранее. Такому движению мировых валют способствовали довольно мягкие заявления представителей ФРС, что недавний рост доходностей гособлигаций может означать меньшую необходимость в дальнейшем ужесточении монетарной политики. В итоге, как отмечает Михаил Васильев, вероятность повышения ставки ФРС в декабре, согласно рынку фьючерсов, упала до 25% с 42% неделей ранее. В ответ на это доходность десятилетних казначейских облигаций США (UST) опустилась до 4,61% годовых, потеряв с начала недели почти 12 базисных пунктов. «Золото конкурирует с другими защитными активами — депозитами в долларах и казначейскими облигациями США. Поэтому чем крепче позиции доллара и чем выше процентные долларовые ставки, тем ниже спрос на золото, и наоборот»,— отмечает господин Васильев.
В отсутствие дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта именно денежно-кредитная политика американского регулятора будет определять ситуацию на рынке золота.
Михаил Васильев не исключает того, что в случае завершения цикла повышения ставки ФРС стоимость золота к концу года может подняться в диапазон $1900–1950. Подъема цен аналитики ждут и на рынке нефти, чему, как считает Даниил Болотских, будет способствовать рекордный с 2007 года дефицит сырья, на уровне 3,3 млн баррелей в сутки. С другой стороны, сохраняются значительные риски того, что высокие процентные ставки в США и Европе столкнут мировую экономику в рецессию в ближайшие кварталы. «Эти ожидания, на наш взгляд, будут сдерживать подъем нефтяных цен значимо выше $90 за баррель»,— прогнозирует господин Васильев.