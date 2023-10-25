МАГАТЭ сообщило о мощных взрывах рядом с Хмельницкой АЭС

В ночь на сегодня, 25 октября, в районе Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) прозвучали мощные взрывы, в результате которых некоторые станции радиационного контроля были временно отключены от питания. Об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Этот инцидент еще раз подчеркивает крайне нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на территории Украины… Выбитые окна в районе АЭС показывают, насколько близко были удары. В следующий раз нам может не повезти»,— сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В сообщении агентства указано, что взрывы не повлияли на работу ХАЭС и ее подключение к национальной электросети. Точные масштабы ущерба оценивают представители МАГАТЭ. В ноябре 2022 года власти Украины сообщали о полном отключении Хмельницкой АЭС от энергосистемы.

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Петр Бузлаев