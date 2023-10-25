БК «УГМК» выиграл Суперкубок России у команды «Динамо-Курск»

Женский баскетбольный клуб «УГМК» победил «Динамо» из Курска в Суперкубке России по баскетболу со счетом 58:50 (17:17; 11:12; 17:17; 13:4). Встреча прошла в Екатеринбурге на арене ДИВС «Уралочка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Срез победной сетки Викторией Завьяловой из БК «УГМК»

Фото: Александр Стародумов Срез победной сетки Викторией Завьяловой из БК «УГМК»

Фото: Александр Стародумов

Счет в первой четверти открыли баскетболистки из «Динамо». На шестой минуте «УГМК» начал отыгрыш силами Тины Крайишник с 0:6. Далее десятиминутка пошла в равной игре. Александрия Бентли и Виктория Завьялова из команды лисиц отличились трехочковыми (3 и 1). Гости брали очки за счет заработанных фолов и забегов под кольцо. Счет в первой части игры составил 17:17.

В начале второй четверти соперницы обменялись трехочковыми бросками. После этого гостьи вошли в преимущество, не подпуская «УГМК» к кольцу. За пять минут до конца четверти отрыв гостей составлял пять баллов. Разницу сравняли Виктория Завьялова и Меган Уокер, забросив трехочковые. Гостьи, забежав под кольцо, снова вышли вперед. Вскоре единственный двухочковый в четверти вернул минимальное преимущество хозяйкам. Реализовав штрафные броски в конце, «Динамо» опередил соперниц на одно очко (28:29) к концу половины матча.

Лучшими по очкам за первую половину матча стали Александрия Бентли «УГМК» (12 баллов) и Анна Буровая «Динамо-Курск» (7 баллов).

Третью четверть открыл трехочковый бросок курской защитницы Дарьи Репниковой, ответ поступил в виде двухочкового от Тины Крайишник. Далее она же набрала еще одно очко со штрафного броска, и после двухочкового от Виктории Маколэй БК «УГМК» вышел вперед на один балл. В конце короткий отрыв был устранен двумя быстрыми атаками, принесшими гостьям пять баллов. Штрафные за несколько секунд до конца третьей четверти позволили «УГМК» вернуть разрыв в одно очко.

В последней четверти уральские баскетболистки сравняли счет. Они активно шли в атаку, выйдя вперед на некоторое время. Два двухочковых броска лисиц дали отрыв в четыре балла и вынудили тренера «Динамо» взять тайм-аут. Это не помогло: за последние две минуты забросили Елена Беглова и Анастасия Косу, увеличив отрыв до восьми очков. Суперкубок России выиграл БК «УГМК» со счетом 58:50.

Лучший снайпер и игрок матча Тина Крайишник «УГМК» (14 очков), за ней идет Александрия Бентли (12). У баскетболисток «Динамо» больше всего забросила Анна Буровая (9 очков).

Напомним, прошлый Суперкубок России состоялся 31 октября прошлого года между «УГМК» и Курским «Динамо». Победу одержала уральская команда со счетом 78:74.

Следующий матч женский баскетбольный клуб «УГМК» проведет 29 октября в рамках Фонбет Премьер-Лиги России по баскетболу против «Енисея» из Красноярска.

Александр Стародумов

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