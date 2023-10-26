Мигранты уперлись в потолок квалификации

Из-за развития международных конфликтов, в том числе военной операции РФ на Украине, приток мигрантов в ОЭСР растет все более быстрыми темпами. В 2022 году в развитые страны переехало (без учета украинских беженцев) 6,1 млн человек — это максимальный показатель с 2005 года. На рынок труда мигранты, по данным организации, в последние годы выходят достаточно быстро, впрочем, как правило, занимают низкие для своего уровня квалификации должности. Внимание ОЭСР к этой проблеме объясняется не только политическими, но и экономическими причинами: мигранты могут восполнить нехватку квалифицированной рабочей силы, которую сейчас испытывают крупнейшие экономики мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В решении проблем адаптации мигрантов в ОЭСР на первый план выходит подтверждение их квалификации — зачастую она выше, чем требуется на предлагаемых им работах

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ В решении проблем адаптации мигрантов в ОЭСР на первый план выходит подтверждение их квалификации — зачастую она выше, чем требуется на предлагаемых им работах

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Новый доклад ОЭСР фиксирует значительный рост миграционных потоков в страны организации. В 2022 году в развитые государства переехало максимальное с 2005 года количество человек — 6,1 млн, что на 26% больше, чем в 2021 году. И это без учета украинских беженцев — тех, кто получил такой статус, в странах ОЭСР к июню 2023 года насчитывалось около 4,7 млн. Наибольшее количество приехавших с Украины в абсолютном выражении приняли Германия, Польша и США, в процентном отношении к численности населения — Эстония, Чехия, Литва. Из-за последствий военных конфликтов, в том числе военной операции РФ, число мигрантов и беженцев на горизонте ближайших лет будет расти все более быстрыми темпами, прогнозируют в ОЭСР.

Подготовленное организацией исследование показывает, что трудоустроиться переезжающим в развитые страны постепенно становится проще.

Средний уровень занятости мигрантов (отношение численности занятых к общей численности) в государствах ОЭСР вырос до 72,3% в 2022 году с 69,9% в 2021-м. В 17 из 32 стран этот показатель достиг максимума за два последних десятилетия. Значительный рост уровня занятости приезжих фиксировался в Австралии, Канаде, Франции, Великобритании и США. Самых высоких значений (выше отметки в 80%) показатель достиг в Чехии и Венгрии. Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности экономически активных мигрантов) в странах ОЭСР снизился до 7,6% в 2022 году с 9,3% в 2021-м.

Хотя мигранты сейчас действительно находят работу достаточно быстро, занимаемые ими должности, как правило, не вполне соответствуют уровню квалификации, напоминают в ОЭСР. Это же характерно и для трудоустройства беженцев. Из доклада следует, что благодаря программам интеграции в отдельных странах (в том числе в Польше, Чехии и Дании) работу нашли уже больше 40% украинских беженцев. Впрочем, заняты они трудом, который не требует высокой квалификации: например, в Дании и Литве многие из приехавших работают в клининговых компаниях, в Эстонии — в розничной торговле, а в Ирландии — в транспортной сфере, следует из данных ОЭСР.

Получить работу, соответствующую уровню образования и фактическим навыкам, по-прежнему сложно.

При этом спрос на специалистов со средним и высоким уровнем квалификации в развитых странах сейчас растет — крупнейшие экономики рассчитывают на возвращение деловой активности к «довоенным» уровням (см. “Ъ” от 31 августа). Компании, указывают в ОЭСР, хотели бы брать на работу подходящих кандидатов из числа мигрантов, но не всегда могут оценить их компетенции, в том числе из-за того, что система признания иностранных дипломов во многих странах по-прежнему «несовершенна».

Некоторым мигрантам для получения престижной работы достаточно было бы пройти дополнительное обучение или языковые курсы, указывают в ОЭСР, уточняя, что политика развитых стран в части бесплатного обеспечения приезжающих такими возможностями «крайне неоднородна». Одной из главных проблем при этом остается сложность балансировки затрат на «дотачивание» навыков мигрантов между властями и работодателями. Конкретного решения в докладе не предлагается: по всей видимости, оно также будет варьироваться в зависимости от политики и текущих потребностей каждой конкретной страны.

Кристина Боровикова