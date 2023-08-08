Трудовая миграция в ЕАЭС обрела встречный характер

В 2022 году в РФ на работу из остальных четырех стран ЕАЭС приехали 1,7 млн человек — столько же, как и в 2021 году, более половины работников прибыли из Киргизии (1 млн человек), следует из информационного доклада «Евразийская экономическая интеграция», который подготовили Минэкономики, Аналитический центр при правительстве и Всероссийская академия внешней торговли.

Единый рынок труда стран ЕАЭС стал постепенно формироваться с момента образования союза в 2014–2015 годах, и в этой части интеграция зашла уже достаточно далеко. Первыми были приняты нормы, позволяющие гражданам стран союза работать без оформления патента или разрешения на работу. На них не распространяются квоты Минтруда на допустимую долю иностранцев в отраслях экономики. К 2019 году были урегулированы вопросы пенсионного, медицинского и социального страхования приезжающих работников.

РФ, будучи крупнейшей экономикой союза, выступает и главным импортером рабочей силы. Большинство приезжающих на заработки мигрантов заняты в таких отраслях, как строительство и розничная торговля. Переводы, которые они пересылают на родину, могут составлять до четверти ВВП страны, как, например, в случае с Киргизией (в 2022 году — 23,8% ВВП). Впрочем, на долю работников из стран ЕАЭС приходится не самая значительная часть трудовой миграции в РФ. В течение года на территории страны могут в общей сложности работать до 9–10 млн человек, заметная часть которых — приезжие из Узбекистана и Таджикистана.

Отметим, что относительно массовый выезд граждан РФ из страны, случившийся после начала военной операции, а затем и в связи с мобилизацией, несколько изменил миграционные потоки в ЕАЭС. Так, по оценкам правительства Армении, в прошлом году в эту страну переехали примерно 100 тыс. россиян, в то время как трудовая миграция из Армении в РФ оценивается авторами правительственного доклада в 300 тыс. человек. Видимо, сопоставимое число российских работников также выехали в Казахстан (в обратном направлении — 200 тыс.). Впрочем, пока невозможно оценить, какая часть из уехавших продолжает удаленно работать на российские компании, фактически оставаясь таким образом частью трудового рынка РФ.

Анастасия Мануйлова