Недострой «Росморпорта» нашел подрядчика

ФГУП «Росморпорт» возобновит остановившееся в 2017 году строительство базы обеспечивающего флота (БОФ) в морском торговом порту Усть-Луга. Контракт на достройку комплекса заключат с московским ООО «Геолайн Технологии». Планируемый срок работ — 19 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Столичное ООО «Геолайн Технологии» выиграло конкурс на выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству объекта «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга».

В рамках контракта стоимостью 1,275 млрд рублей компания займется реконструкцией старых и возведением новых зданий и сооружений, а также устройством инженерных сетей и монтажом оборудования в южном районе МТП Усть-Луга. Площадь строящейся базы — около 11 га. Срок выполнения работ по контракту — 19 месяцев. Финансирование проекта обеспечит ФГУП «Росморпорт».

На вопрос «Ъ-СПб», когда планируется начало работ на объекте, в ООО «Геолайн Технологии» отвечать не стали.

Строящаяся база в порту Усть-Луга предназначена для стоянки и обслуживания судов портового флота (буксиров, лоцманских судов, нефтесборщиков, бонопостановщиков), сбора и обезвреживания отходов с судов, заходящих в морской порт Усть-Луга, а также мониторинга и ликвидации разливов нефтепродуктов.

Активное строительство БОФ началось в 2012 году генподрядной организацией ОАО «Промышленно-строительное товарищество» (ПСТ). Проектную документацию разработало ЗАО «ГТ “Морстрой”». За пять лет были выполнены основные строительно-монтажные работы по возведению зданий и сооружений, а также произведена часть работ по устройству инженерных сетей и оборудования.

В конце октября 2016 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал ПСТ банкротом. В начале 2017 года все работы на объекте прекратились, а госконтракт с генподрядчиком расторгли.

В 2019 году «Росморпорт» заключил с ООО «НПК “МортрансНИИпроект”» договор на разработку проектной документации для завершения строительства. В январе 2022 года проект получил в ФАУ «Главгосэкспертиза» положительное заключение.

После «Росморпорт» неоднократно проводил тендеры по поиску подрядчика на «достройку» БОФ, но все они признавались несостоявшимися.

По мнению гендиректора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, конечная реализация проекта явно затянулась, но с высокой долей вероятности объект закончат в срок. Сумму контракта эксперт назвал адекватной.

Владимир Колодчук