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Путин поддержал идею о реальных сроках за слив таможенных данных

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поддержал инициативу врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова об ужесточении ответственности за незаконное использование таможенных данных.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

По мнению господина Давыдова, необходимо усилить ответственность за незаконное получение и использование таможенной информации, составляющей коммерческую или налоговую тайну. Врио главы ФТС предлагает назначать за такое нарушение «реальные сроки лишения свободы».

«По поводу предложения Руслана Валентиновича, связанного с передачей информации и так далее, усилением ответственности за ряд нарушений, о которых он сказал. Хорошо, так и сделаем. Руслан Валентинович, предложения ваши принимаются»,— сообщил Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Идею руководителя ведомства на совещании также поддержал первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, ужесточение наказания вполне оправданно, но необходимо предусмотреть исключения для обмена информацией между таможенниками и Федеральной налоговой службой.

Сейчас, по его словам, наказания по приговорам судов за такие нарушения сводятся к штрафам от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Согласно предложению Руслана Давыдова, незаконное использование таможенных данных необходимо квалифицировать как нарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»).

Александр Кислов

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