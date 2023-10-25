Медведев объявил о планах создать еще один армейский корпус и флотилию

В вооруженных силах России в 2024 году планируется сформировать еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию. Об этом на совещании по вопросам комплектования вооруженных сил сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Видеозапись выступления господина Медведева опубликована в его Telegram-канале. В ходе совещания он объяснил, что ситуация в мире и вокруг России остается напряженной. Это касается не только зоны проведения военной операции на Украине, но других сопредельных стран. На их территории НАТО наращивает свой военный потенциал, отменил Дмитрий Медведев.

«В связи с этим верховный главнокомандующий принял решение продолжить работу по доукомплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту в 2024 году»,— добавил он.

С начала 2023 года, как сказал зампред Совбеза, на военную службу поступило почти 385 тыс. человек. В том числе 305 тыс. контрактников и около 80 тыс. добровольцев.

Дмитрий Медведев сказал, что эти решения связаны с напряженной ситуацией «в мире и вокруг России». Расширение и увеличение численности вооруженных сил, по его словам, проведут для «защиты независимости и безопасности» страны.

Петр Бузлаев