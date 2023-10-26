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Из ОПС гаишников выделили сделку

Завершено расследование в отношении ставропольского экс-автоинспектора и его жены

ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование уголовных дел в отношении бывшего инспектора ГИБДД Виталия Мельчикова и его супруги Елены Мельчиковой. Они обвиняются в получении взятки в крупном и особо крупном размере в составе организованного преступного сообщества (ОПС), а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Слушания будут проходить в особом порядке, поскольку фигуранты заключили сделку с прокуратурой.

Экс-начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов

Экс-начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов

Фото: stavregion.ru

Экс-начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов

Фото: stavregion.ru

Как установило следствие, инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков и его супруги Елена с января 2013 года по июль 2021-го получили от перевозчиков грузов более 100 взяток «на общую сумму не менее 21 млн 900 тыс. руб.», сообщили в СКР.

Взятки избавляли водителей грузового транспорта, «осуществлявшего перевозки зерновых культур и иных грузов», от административной ответственности за различные нарушения и обеспечивали им беспрепятственный проезд по территории Ставропольского края.

Для этих целей, по данным уголовного дела, участниками организованной группы «была разработана и внедрена собственная неофициальная система бумажных “пропусков”, которые водители помещали под лобовое стекло автомобилей».

В СКР уточнили также, что в ходе предварительного следствия супруги Мельчиковы признали вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. На их имущество (в том числе жилой дом, земельные участки, нежилое здание, квартиры, автомобили, грузовую технику) наложен арест. Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Они будут рассматриваться в особом порядке.

В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в получении взятки в крупном и особо крупном размере в составе организованного преступного сообщества, а также в злоупотреблении должностными полномочиями (п. «а» ч. 5 ст. 290; п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290; ч. 6 ст. 290; ч. 1 ст. 285 и ч. 3 ст. 210 УК РФ).

По мнению следствия, обвиняемые входили в состав преступного сообщества, организованного экс-начальником управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексеем Сафоновым.

По данным Следственного комитета России, уголовное дело в отношении самого Сафонова «находится на завершающей стадии».

Дело в отношении Алексея Сафонова, троих его подчиненных и «четырех гражданских лиц» было возбуждено в июле 2021 года. Их обвинили в создании преступного сообщества, которое за взятки продавало «специальные пропуска» грузоперевозчикам, что позволяло тем беспрепятственно проезжать по территории Ставропольского края и избавляло от штрафов за нарушения.

По решению Ессентукского городского суда тогда же в 2021 году Алексея Сафонова заключили под стражу. Под домашний арест был отправлен Александр Аржанухин, уволенный из органов за год до возбуждения уголовного дела, а в отношении замначальника краевого ГИБДД Александра Ткаченко, доставленного в суд из онкологического стационара одной из московских клиник, суд избрал «запрет определенных действий».

В декабре 2021 года по иску Генпрокуратуры на имущество фигурантов дела и их родственников был наложен арест. После нескольких судов часть арестованного имущества была возвращена семье Алексея Сафонова. Тем не менее в общей сложности суд конфисковал у него активы более чем на 40 млн руб.

В декабре 2022 экс-глава краевого управления ГИБДД начал знакомиться с материалами своего дела. На судебных заседаниях, где решался вопрос продления срока содержания под стражей, Алексей Сафонов и его адвокаты жаловались, что следствие «волокитит» процесс ознакомления. В октябре 2023 года Сафонову в очередной раз продлили срок содержания в СИЗО на три месяца, до 19 января 2024 года.

По словам защитников полковника, адвокаты и их подзащитный полностью отказались от ознакомления с делом, чтобы его быстрее передали в суд, но «следствие уже четвертый раз перепредъявляет ему обвинение», и Алексей Сафонов остается под стражей.

13 марта 2023 года покончил жизнь самоубийством еще один фигурант дела — Александр Аржанухин. Скончался и бывший заместитель Сафонова Александр Ткаченко, страдавший онкологическим заболеванием. В отношении остальных участников «организованного преступного сообщества» расследование, по данным СКР, еще не окончено.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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