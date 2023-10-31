Для спорта строят город

На северо-западе Челябинска идет создание нового общественного пространства с комплексом объектов, получившим название «Спортивный город». Власти города и региона рассчитывают, что реализация этих амбициозных проектов и благоустройство территории вокруг них позволят не только сделать областной центр еще более заметным на спортивной карте страны, но и создать еще один центр притяжения, где горожане будут проводить время. Особенность «Спортивного города» в том, что проекты реализуются во многом благодаря частной инициативе на средства крупного бизнеса.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В планах не только строительство масштабных спортивных объектов, но и благоустройство территории вокруг них

Фото: Русская медная компания В планах не только строительство масштабных спортивных объектов, но и благоустройство территории вокруг них

Фото: Русская медная компания

О планах реализовать в Челябинске комплекс объектов под общим названием «Спортивный город» власти региона впервые заявили два года назад. Губернатор Алексей Текслер в обращении к заксобранию рассказал, что на Университетской набережной на северо-западе областного центра планируется возвести ряд сооружений олимпийского уровня.

В первую очередь, отметил губернатор, это универсальный спортивный комплекс «РМК-Арена» с главной площадкой вместимостью 5 тыс. посадочных мест и 8 тыс. мест для концертных мероприятий, а также с тренировочными залами для командных видов спорта, единоборств и фитнеса и уникальную для УрФО аэротрубу. «Следующий объект — Центр экстремальных видов спорта с возможностью проведения соревнований любого уровня. Аквазона с искусственной волной, пляжным волейболом, бассейном и другими направлениями. Шесть крытых теннисных кортов с возможностью проведения международных соревнований. Весь этот спортивный мини-город будет объединен единым благоустройством и связан с городским бором новым пешеходным мостом»,— сказал Алексей Текслер.

Среди целей создания «Спортивного города» на северо-западе не только развитие спорта на Южном Урале и появление в Челябинске площадок для проведения значимых соревнований, но и формирование в спальном районе, где проживает значительная часть горожан, центра притяжения. По замыслу областных и городских властей, эта территория вместе с межвузовским кампусом, который появится рядом с ней, должна позволить реализовать принцип полицентричности, заложенный в Генплане регионального центра. Помимо исторического центра, в Челябинске хотят создать другие очаги активной деятельности. Ожидается, что «Спортивный город» будет привлекать как приверженцев спорта и активного отдыха, так и любителей просто погулять по благоустроенным общественным пространствам.

Сегодня проекты будущего «Спортивного города» находятся на разных стадиях реализации. Первым началось строительство «РМК-Арены» — многофункционального спортивного комплекса, который возводит Русская медная компания. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Согласно проекту, спортивный комплекс включает главную арену вместимостью 8 тысяч зрителей и малую арену для проведения соревнований международного уровня по игровым видам спорта и единоборствам. Также здесь появятся фитнес-клуб, аэротруба, медицинский центр и кафе. Общая площадь здания составит 48 тыс. кв. м., еще 10 тыс. «квадратов» займет подземная парковка. Фасад будет выполнен в стиле хай-тек, в оформлении используют стекло и металл. На фасаде разместят большие видеоэкраны.

В создании проекта участвовали архитектурные бюро из России, Италии и Великобритании. Так, зарубежные специалисты предложили концепцию и визуализацию, разработали внешний вид и техническое решение фасада, а российские проектировщики взяли на себя адаптацию проекта под отечественные нормы.

Посещать комплекс смогут до 100 тыс. человек в месяц. Планируется, что на базе «РМК-Арены» создадут систему подготовки спортсменов — от детского возраста до профессиональных клубов. Объект станет тренировочной площадкой для нескольких детских спортивных школ, любительских и профессиональных команд. А оснащение позволит проводить прямые трансляции профессиональных турниров и соревнований всероссийского и международного уровней.

Пространство вокруг «РМК-Арены» также будет благоустроено: появятся дорожки и зеленые зоны отдыха для горожан. Возле центрального входа в арену разместится амфитеатр, а на фасаде — 3D-экран.

«При разработке проекта благоустройства вокруг арены мы в первую очередь старались соблюсти два основных параметра. С одной стороны, это должна быть зеленая красивая территория, с другой, она должна подчеркивать красоту здания, которое мы возводим,— рассказывает директор “РМК-Арены” Николай Сандаков.— Дизайны арены и благоустройства должны гармонично сочетаться, и я считаю, нам в проекте благоустройства это удалось».

Также «Спортивный город» предполагает строительство теннисного центра, инвестором которого выступает основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников. Летом этого года проект комплекса получил положительное заключение строительной экспертизы. По замыслу девелопера, основой объекта станет четырехэтажное здание площадью более 16 тыс. кв. м. На первом этаже расположится восемь крытых кортов с искусственным покрытием «хард», также в здании будут раздевалки, спортивный магазин, спа-центр, сауна, массажный кабинет, кафе, административные помещения. На прилегающей территории появится шесть открытых кортов с грунтовым покрытием. При создании проекта в качестве образца рассматривали «Академию тенниса» в Екатеринбурге.

Два года назад объем инвестиций в проект оценивался в 1 млрд руб., а запустить объект инвестор рассчитывал к концу 2024 года. Площадь озеленения вокруг теннисного центра составит 13 тыс. кв. м, уточняли в компании «Мистраль» Сергея Студенникова.

В составе «Спортивного города» был также заявлен проект Центра экстремальных видов спорта (инвестор — группа компаний «Ариант»). Сообщалось, что в проект планируется вложить 2 млрд руб. Однако, по данным «Guide. Городская среда», проект сейчас заморожен.

Также на общей территории будущего «Спортивного города» появятся зоны для активного времяпровождения, кулуарные зоны для отдыха, точки питания, экстрим-парк, центральная площадь «Спортивного города», парковочное пространство с возможностью его трансформации в дополнительные спортивные площадки, а также малые архитектурные формы — скамейки, фонари, урны, велопарковки, клумбы.

С челябинским городским бором, который находится через реку от площадки «Спортивного города», объекты планируется соединить первым в городе вантовым велопешеходным мостом. Его проект представила в прошлом году на «Иннопроме» промышленная группа КОНАР, выступающая инвестором проекта. Конструкцию изготовят на дочернем предприятии холдинга — ООО «СПК-Чимолаи» (Челябинск). Длина моста составит 80 м, ширина — 7 м, высота — 38 м.

«Мы разработали современный дизайн моста, который отлично впишется в архитектурный облик мегаполиса. Это не просто техническое сооружение для перехода, это красивое место, место сбора молодежи, он появится на открытках и, уверен, вызовет миллионы улыбок у жителей города»,— отметил руководитель группы КОНАР Валерий Бондаренко.

На Университетской набережной рядом с перекрестком с улицей Молодогвардейцев должен появиться еще один крупный спортивный объект, который будет находиться немного на отдалении от «Спортивного города», за межуниверситетским кампусом. Это универсальный комплекс для проведения соревнований и тренировок по футболу и легкой атлетике «Арена Челябинск». Он возводится в рамках соглашения Челябинского цинкового завода (входит в группу Уральскую горно-металлургическую компанию) и министерства спорта Челябинской области. Объем финансирования стороны не назвали, но, по словам Алексея Текслера, на 60% строительство комплекса оплачивает ЧЦЗ, на 40% — Челябинская область.

Проект включает крытое футбольное поле площадью 105х68 м, беговые дорожки, легкоатлетические сектора, а также футбольные поля на открытом воздухе, воркаут-площадки, раздевалки для футбольных команд, судей, разминочные залы, медицинский пункт, помещения допинг-контроля, пресс-центр, тренажерный зал, магазин спортивных товаров, кафе. Трибуны комплекса будут рассчитаны на 3 тыс. зрителей. Общая площадь помещений составит 30,5 тыс. кв. м. Предусмотрены парковки для автомобилей и автобусов. Планируемый срок сдачи объекта — осень 2025 года, однако, как отметил губернатор Алексей Текслер, некоторые составляющие могут быть введены в эксплуатацию раньше.

«Речь идет об универсальном спортивном манеже с футбольным полем и полноценной инфраструктурой для проведения тренировок и соревнований по легкой атлетике,— комментировал глава региона.— Практически все легкоатлетические дисциплины здесь будут представлены, можно будет заниматься круглогодично и проводить состязания любого уровня, вплоть до международных. Самое главное, что такие объекты делают спорт еще более доступным для детей и всех жителей региона, помогают вовлекать в занятия спортом молодежь».

По словам Алексея Текслера, в нынешних экономических реалиях для реализации крупных инфраструктурных объектов, способствующих развитию спорта и создающих новые точки притяжения для жителей и гостей города, особенно важна частная инициатива. «Мы понимаем, в какой ситуации сейчас находится экономика, и когда мы говорим о бюджете развития, то без таких инициатив, конечно, было бы практически невозможно реализовать эти проекты»,— отмечал губернатор.

Артур Якушко