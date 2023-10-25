11,2 процента составила медианная оценка инфляционных ожиданий населения, по данным опросов ФОМа для Банка России со 2 по 12 октября 2023 года. В октябре зафиксировано первое небольшое снижение показателя (с 11,7% в сентябре) после трех месяцев роста. Наблюдаемая за последний год инфляция росла второй месяц подряд — до 13,9% с 13,8% в сентябре. После пика в августе второй месяц подряд снижались оценки текущих потребительских настроений (склонность к крупным покупкам на минимуме с марта, а доля людей, сообщивших об ухудшении благосостояния, на максимуме с января — 28%). Сохранение инфляционных ожиданий на исторических максимумах повышает вероятность ужесточения политики ЦБ.

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