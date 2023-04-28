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Коммерсантъ FM
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Домашнее насилие осудят посмертно

Начался суд над Михаилом Хачатуряном, убитым своими дочерями

Бутырский райсуд столицы начал рассмотрение по существу уголовного дела Михаила Хачатуряна, погибшего от рук собственных дочерей. Разбирательство инициировали родные покойного, уверенные в беспочвенности обвинений мужчины в сексуальном насилии и регулярных истязаниях своих детей. В пятницу адвокаты Михаила Хачатуряна шокировали суд и своих процессуальных оппонентов требованием вернуть дело для ужесточения заочно предъявленных умершему обвинений. Они объясняли это якобы имеющимися нестыковками в обвинительном заключении, однако суд им отказал. Представители сестер Хачатурян уверены, что в ходе разбирательства только подтвердится их версия о действиях девушек в условиях необходимой обороны при защите жизни и здоровья от домашнего насилия.

Михаил Хачатурян со своей собакой Томи (2018 год)

Михаил Хачатурян со своей собакой Томи (2018 год)

Фото: Михаил Иерусалимский / ok.ru

Михаил Хачатурян со своей собакой Томи (2018 год)

Фото: Михаил Иерусалимский / ok.ru

Первое заседание «тройки» судей Бутырского райсуда по «посмертному» делу Михаила Хачатуряна заняло около двух с половиной часов и вполне соответствовало ожиданиям сторон. Процесс проходит за закрытыми дверями из-за имеющихся в деле подробностей частной жизни, медицинских диагнозов и прочих интимных деталей. Как стало известно «Ъ», сначала представитель прокуратуры зачитал обвинительное заключение в отношении Михаила Хачатуряна, которому уже после смерти вменили насильственные действия сексуального характера, распространение порнографии и причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 132, 242 и 111 УК РФ).

Напомним, что первоначально в возбуждении дела было отказано в связи с гибелью предполагаемого виновника. Но некоторые родственники погибшего добились проведения расследования и суда.

Таким образом, они хотят реабилитировать Михаила Хачатуряна и выбить главный козырь у защиты его дочерей Крестины, Ангелины и Марии, которая настаивает, что девушки были доведены до отчаяния насилием со стороны отца и действовали в условиях необходимой обороны. Последнее обстоятельство, согласно УК РФ, освобождает от уголовной ответственности.

Возбуждение уголовного дела в отношении Хачатуряна стало причиной возврата на доследование дела самих девушек, которое уже направили в суды для рассмотрения по существу. При этом, по данным «Ъ», недавно первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин настоял на ужесточении обвинений в деле погибшего, в частности, в связи с тем, что сексуальному насилию подвергались несовершеннолетние, а ролики с порнографией отправлялись однокласснице одной из его дочерей.

После оглашения версии обвинения защита Михаила Хачатуряна попросила суд вернуть материалы уголовного дела в прокуратуру для устранения нарушений УПК, допущенных при составлении обвинительного заключения в рамках ст. 237 УПК РФ.

«Заключение не отвечает нормам закона и не соответствует обстоятельствам происшедшего»,— пояснил «Ъ» один из адвокатов покойного Георгий Чугуашвили. По его словам, в частности, в заключении не отражены время и способы совершения преступлений, и в этом случае защита не может предоставить алиби, отметив, что данные обстоятельства должно устанавливать именно следствие, а не суд.

Впрочем, настоящей сенсацией стало второе ходатайство адвокатов покойного, которое касалось возврата дела, но по мотивам ужесточения предъявленного обвинения. «Это было настолько неожиданно, что суд даже усомнился — не ослышался ли он»,— рассказал «Ъ» один из участников процесса. Однако адвокаты Михаила Хачатуряна пояснили «Ъ», что это было действительно спланированной акцией. А поводом стала квалификация деяний погибшего по отношению к дочерям, когда в одних случаях они влекли тяжкие последствия, а в других нет.

Однако, суд отказался вернуть материалы в надзорное ведомство во всем этим основаниям, назначив следующее заседание на середину мая.

«Мы посмотрим на то, как будет идти процесс, попытаемся еще раз добиться возврата дела, в котором множество просчетов следствия, а потом, возможно, будем требовать отвода суда»,— пояснил «Ъ» господин Чугуашвили, отметив, что из тройки профессиональных судей, на которой он с коллегами настаивал, только председательствующий специализируется на уголовных процессах, а остальные двое — на гражданских делах. По его прикидкам, рассмотрение дела, в случае если его в прокуратуру не вернут, не закончится до Нового года. В частности, потому, что в нем около 40 томов материалов и порядка 30 свидетелей только со стороны обвинения.

Защита намерена самым тщательным образом допрашивать очевидцев гибели Михаила Хачатуряна, например врачей прибывшей на место трагедии скорой помощи, а также психиатров, проводивших экспертизы состояния сестер. «Будем настаивать на их явке, об оглашении их письменных показаний не может быть и речи!» — категорично заявили адвокаты погибшего.

Как часто женщины подвергаются насилию. Инфографика

Между тем адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин заявил «Ъ», что вполне удовлетворен тем, как идет процесс, корректным поведением сторон и т. д. «Мы были только за проведение суда, поскольку девочки признаны потерпевшими, они должны получить необходимую сатисфакцию»,— отметил господин Паршин. Он убежден, что в ходе процесса будут подтверждены противоправные деяния отца по отношению к собственным детям. А это, в свою очередь, станет закрепленным судебным решением основанием для прекращения уголовного преследования девушек. Самих их приглашать в суд адвокаты пока не намерены, по крайней мере до необходимой дачи показаний в качестве потерпевших, что, скорее всего, произойдет уже в конце процесса.

Сергей Сергеев

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