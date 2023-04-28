Домашнее насилие осудят посмертно

Бутырский райсуд столицы начал рассмотрение по существу уголовного дела Михаила Хачатуряна, погибшего от рук собственных дочерей. Разбирательство инициировали родные покойного, уверенные в беспочвенности обвинений мужчины в сексуальном насилии и регулярных истязаниях своих детей. В пятницу адвокаты Михаила Хачатуряна шокировали суд и своих процессуальных оппонентов требованием вернуть дело для ужесточения заочно предъявленных умершему обвинений. Они объясняли это якобы имеющимися нестыковками в обвинительном заключении, однако суд им отказал. Представители сестер Хачатурян уверены, что в ходе разбирательства только подтвердится их версия о действиях девушек в условиях необходимой обороны при защите жизни и здоровья от домашнего насилия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Хачатурян со своей собакой Томи (2018 год)

Фото: Михаил Иерусалимский / ok.ru Михаил Хачатурян со своей собакой Томи (2018 год)

Фото: Михаил Иерусалимский / ok.ru

Первое заседание «тройки» судей Бутырского райсуда по «посмертному» делу Михаила Хачатуряна заняло около двух с половиной часов и вполне соответствовало ожиданиям сторон. Процесс проходит за закрытыми дверями из-за имеющихся в деле подробностей частной жизни, медицинских диагнозов и прочих интимных деталей. Как стало известно «Ъ», сначала представитель прокуратуры зачитал обвинительное заключение в отношении Михаила Хачатуряна, которому уже после смерти вменили насильственные действия сексуального характера, распространение порнографии и причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 132, 242 и 111 УК РФ).

Напомним, что первоначально в возбуждении дела было отказано в связи с гибелью предполагаемого виновника. Но некоторые родственники погибшего добились проведения расследования и суда.

Таким образом, они хотят реабилитировать Михаила Хачатуряна и выбить главный козырь у защиты его дочерей Крестины, Ангелины и Марии, которая настаивает, что девушки были доведены до отчаяния насилием со стороны отца и действовали в условиях необходимой обороны. Последнее обстоятельство, согласно УК РФ, освобождает от уголовной ответственности.

Возбуждение уголовного дела в отношении Хачатуряна стало причиной возврата на доследование дела самих девушек, которое уже направили в суды для рассмотрения по существу. При этом, по данным «Ъ», недавно первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин настоял на ужесточении обвинений в деле погибшего, в частности, в связи с тем, что сексуальному насилию подвергались несовершеннолетние, а ролики с порнографией отправлялись однокласснице одной из его дочерей.

После оглашения версии обвинения защита Михаила Хачатуряна попросила суд вернуть материалы уголовного дела в прокуратуру для устранения нарушений УПК, допущенных при составлении обвинительного заключения в рамках ст. 237 УПК РФ.

«Заключение не отвечает нормам закона и не соответствует обстоятельствам происшедшего»,— пояснил «Ъ» один из адвокатов покойного Георгий Чугуашвили. По его словам, в частности, в заключении не отражены время и способы совершения преступлений, и в этом случае защита не может предоставить алиби, отметив, что данные обстоятельства должно устанавливать именно следствие, а не суд.

Впрочем, настоящей сенсацией стало второе ходатайство адвокатов покойного, которое касалось возврата дела, но по мотивам ужесточения предъявленного обвинения. «Это было настолько неожиданно, что суд даже усомнился — не ослышался ли он»,— рассказал «Ъ» один из участников процесса. Однако адвокаты Михаила Хачатуряна пояснили «Ъ», что это было действительно спланированной акцией. А поводом стала квалификация деяний погибшего по отношению к дочерям, когда в одних случаях они влекли тяжкие последствия, а в других нет.

Однако, суд отказался вернуть материалы в надзорное ведомство во всем этим основаниям, назначив следующее заседание на середину мая.

«Мы посмотрим на то, как будет идти процесс, попытаемся еще раз добиться возврата дела, в котором множество просчетов следствия, а потом, возможно, будем требовать отвода суда»,— пояснил «Ъ» господин Чугуашвили, отметив, что из тройки профессиональных судей, на которой он с коллегами настаивал, только председательствующий специализируется на уголовных процессах, а остальные двое — на гражданских делах. По его прикидкам, рассмотрение дела, в случае если его в прокуратуру не вернут, не закончится до Нового года. В частности, потому, что в нем около 40 томов материалов и порядка 30 свидетелей только со стороны обвинения.

Защита намерена самым тщательным образом допрашивать очевидцев гибели Михаила Хачатуряна, например врачей прибывшей на место трагедии скорой помощи, а также психиатров, проводивших экспертизы состояния сестер. «Будем настаивать на их явке, об оглашении их письменных показаний не может быть и речи!» — категорично заявили адвокаты погибшего.

Между тем адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин заявил «Ъ», что вполне удовлетворен тем, как идет процесс, корректным поведением сторон и т. д. «Мы были только за проведение суда, поскольку девочки признаны потерпевшими, они должны получить необходимую сатисфакцию»,— отметил господин Паршин. Он убежден, что в ходе процесса будут подтверждены противоправные деяния отца по отношению к собственным детям. А это, в свою очередь, станет закрепленным судебным решением основанием для прекращения уголовного преследования девушек. Самих их приглашать в суд адвокаты пока не намерены, по крайней мере до необходимой дачи показаний в качестве потерпевших, что, скорее всего, произойдет уже в конце процесса.

Сергей Сергеев