Битва Гиппократа

Министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил, что только за первое полугодие 2023 года зафиксировано 820 случаев применения насилия в отношении медработников. Из них к физическому насилию отнесены 270 случаев, включая 30 опасных для жизни и здоровья, к психическому насилию — 150. Для анализа случаев нападения в ведомстве создана специальная рабочая группа. Однако менять действующее законодательство, по мнению чиновников, необходимости нет. С такой позицией не согласны общественники и депутаты. Они много лет предлагают наделить врачей тем же правом на защиту, которое есть у полицейских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Минздрав России приступил к анализу многочисленных фактов нападения на врачей — для этого в конце 2022 года была создана специальная рабочая группа «по вопросам снижения рисков применения насилия в отношении медицинских работников при выполнении ими должностных обязанностей». Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об этом в письме главе думского комитета по охране здоровья Бадме Башанкаеву (ЕР) в ответ на его запрос, сообщило издание «Медвестник».

Господин Мурашко планирует, что полученная статистика «будет использована при разработке Минздравом предложений по внедрению дополнительных организационных, технических и иных средств защиты медицинских работников от нападений для внедрения в деятельность медицинских организаций».

Глава медицинского ведомства рассказал, что мониторинг случаев применения насилия в отношении медработников ведется в соответствии с разработанным Минздравом «классификатором» таких случаев. Предусмотрено выделение следующих групп: физическое насилие, психическое насилие, иные виды насильственных действий (оскорбление, крики, выхватывание вещей из рук, повреждение имущества, действия, выражающие явное неуважение).

Промежуточный анализ показал, что только за первое полугодие 2023 года зафиксировано 820 случаев применения насилия в отношении медработников. Из них к физическому насилию отнесены 270 случаев, включая 30 опасных для жизни и здоровья, к психическому насилию — 150, к иным видам насильственных действий — 400.

Наибольшее число случаев насилия в отношении медработников отмечено в Омской, Орловской, Новосибирской, Челябинской областях, а также в Москве.

В Минздраве считают, что совершение преступлений против врачей уже «охватывается действующими нормами УК РФ», однако «меры защиты не в полной мере реализуются как медицинскими организациями, так и правоохранительными органами». Ранее аналогичный ответ Бадма Башанкаев получил из Генпрокуратуры, куда также направил запрос о совершенных с августа 2019 года нападениях на медработников и о мерах их защиты. Тогда в прокуратуре заявили, что «существующее правовое регулирование предоставляет достаточную возможность для назначения справедливого наказания» и «предложений по совершенствованию законодательства в данном направлении не имеется».

Бадма Башанкаев ранее указывал, что практически каждый день из разных регионов страны приходят новости о нападении на врачей скорой помощи, медиков приемного отделения.

Так, в селе Иштан Кривошеинского района местный житель расчленил пришедшего на вызов пешком фельдшера. Об этом 26 сентября сообщили в СУ СКР по Томской области. Погибшая была единственным медиком на весь населенный пункт, ее тело нашли в лесу с многочисленными телесными повреждениями. Полицейские задержали подозреваемого. По его словам, фельдшер пришла помочь его другу, однако вскоре разгорелся конфликт, во время которого он убил женщину.

«Создается впечатление, что на скорой регистрируются далеко не все случаи. На это разные причины. Слабая законодательная база, бездействие правоохранителей, и нападавшие отделываются штрафом 500–1500 руб., нежелание руководителей местных минздравов выносить сор из избы. И так далее,— написал Бадма Башанкаев.— Напомню, что лишь около 40% бригад скорой помощи выезжают в смешанном составе — мужчина и женщина. Чаще это хрупкие женские бригады». По его словам, надо «в корне изменить позицию общества к таким гнусным проявлениям неадекватного поведения».

Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал также считает, что до правоохранительных органов и общественности доходит лишь десятая часть преступлений, совершенных против медработников. Он говорит, что для медиков, особенно для работников скорых и участковых, это «не какая-то призрачная угроза, а опасная реальность». В профсоюзе полагают, что нужно вводить отдельный состав уголовной ответственности за нападения на врачей, а кроме того, адекватную компенсацию в результате получения вреда — как физического, так и морального. «Врач должен быть защищен, а его фигура в какой-то мере — сакральной, и его безопасность должна быть оформлена специальными нормами»,— утверждает господин Коновал.

Заместитель главы комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) считает, что врачи и персонал больниц должны быть защищены так же, как представители МВД при исполнении служебных обязанностей. Общественники и депутаты не раз предлагали такие изменения в законодательстве. В 2017 году, после волны нападений на врачей, законопроект, приравнивающий медиков к полицейским, внес в парламент Минздрав. Впоследствии его «подменили другим, менее категоричным», в уголовное и административное законодательство внесли статью «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи», рассказал “Ъ” Андрей Коновал.

По словам господина Коновала, все свелось к тому, что к ответственности могут привлечь только граждан, чьи противоправные действия помешали медику оказать помощь. На практике, утверждает он, эта мера не работает.

В мае 2021 года законопроект, предлагающий наделить врачей правом неприкосновенности по аналогии с полицейскими и военными, внесла в Госдуму уже «Справедливая Россия». В Минздраве его не поддержали.

Наталья Костарнова