Средняя температура по системе здравоохранения

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил о «колоссальном рывке» системы здравоохранения: уровень удовлетворенности пациентов медпомощью вырос до 47% с допандемийных 30%. Однако опрошенные “Ъ” эксперты критикуют методику, по которой ведомство получает обратную связь от граждан. Они указывают, что Минздрав объединил в одном вопросе и уровень сервиса, и качество непосредственно медицинского обслуживания, что запутывает пациентов. Также эксперты считают неправильным подход, при котором чиновники «оценивают сами себя».
Министр здравоохранения Михаил Мурашко похвастался рывком, но эксперты не увидели прорыва
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил на лекции студентам РНИМУ имени Н. И. Пирогова, что уровень удовлетворенности пациентов медицинской помощью вырос в июне текущего года до 47,1%. Господин Мурашко уточнил, что годом ранее Минздрав оценивал показатель на уровне 41,4%, а в «допандемический период» — в пределах 30%. Поэтому «рывок», который совершила российская система здравоохранения, министр назвал «колоссальным». Граждане, по его мнению, в первую очередь оценили качество работы в период пандемии.
Напомним, формула расчета уровня удовлетворенности населения медпомощью появилась лишь в июне 2022 года. Ее разработал НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России, эта же структура и занимается подсчетом. Гражданам предлагают заполнить анкету из 21 вопроса: о доступности медпомощи, взаимодействии с персоналом, соответствии ожиданиям, способности системы решить их медицинскую проблему. Но итоговый процент удовлетворенного населения выводится лишь из одного вопроса анкеты: «Оцените, насколько в целом вы удовлетворены медицинской помощью». Остальные вопросы, уточняла глава ЦНИИОИЗ Ольга Кобякова, используются «для построения порядковой регрессионной модели» — чтобы выявить наиболее и наименее сильно воздействующие на общий уровень удовлетворенности медпомощью факторы. По ним Минздрав обещает давать индивидуальные рекомендации регионам.
Отметим, до 2022 года в России не было единого механизма оценки удовлетворенности граждан — и различные ведомства, отмечала госпожа Кобякова, использовали различные методики, которые в итоге показывали разные цифры. Михаил Мурашко на своей лекции не уточнил, по какой именно методике рассчитывался показатель удовлетворенности в 30% в «допандемический период». Позже Минздрав сообщил “Ъ”, что эта цифра была взята «на основе данных более ранних социологических опросов».
Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович полагает, что с методологией опроса еще предстоит поработать: «Человека долго спрашивают, доволен ли он. Приводят понятия — качество, доступность, которые имеют много расшифровок. А в результате общая оценка строится на основе одного-единственного общего вопроса. И совершенно непонятно, что под этим "общим" понимает человек». Госпожа Попович полагает, что показатель удовлетворенности должен быть более комплексным. И отмечает, что для управленческих решений значительно важнее понять, что именно потребитель хотел бы улучшить в этой системе. «Хорошо, что общие оценки растут, но это средняя температура по больнице, которая не отражает самой проблемы и не детализирует ее»,— резюмирует Лариса Попович.
Основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов обращает внимание, что здравоохранительный сервис делится на две автономные части: организационные моменты (как приняли пациента, была ли очередь, как обслуживали) — и качество самого лечения. При таких условиях оценка проблемы «в целом» достаточно сложна для респондента, считает господин Фирсов. «Методологически было бы правильнее разделить эти позиции. Но делать это для Минздрава по-своему рискованно. Может так оказаться, что позиция, которой легче управлять, серьезно выросла. А легче управлять организационным процессом, по большому счету,— предполагает Алексей Фирсов.— На фоне вымывания импортных медикаментов и других возможных проблем сам процесс лечения, может быть, не получил бы таких высоких оценок. И, может быть, манипулятивно эти две позиции проще соединить. Тогда сильные факторы вытянут более слабые».
С ним согласен член Совета по правам человека при президенте РФ, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов: «Не могу сказать, что есть какие-то серьезные сдвиги в части повышения удовлетворенности качеством оказания медицинских услуг. Но есть положительные тенденции, связанные с качеством обслуживания. Если в этих вопросах ситуация улучшилась, это надо приветствовать. Однако эти опции не относятся напрямую к медицинской услуге». В целом же, указывает господни Власов, в системе не стало больше специалистов и по-прежнему существует проблема с доступностью некоторых лекарственных препаратов. Поэтому надо проводить более углубленное исследование и валидизировать вопросы, которые приводит Минздрав. Ситуацию, когда медицинское ведомство «оценивает само себя», неправильной называет и Алексей Фирсов. По его мнению, для этого должен быть «относительно внешний аудит». Господин Фирсов призывает посмотреть на данные Минздрава с другой стороны: получается, что 53% россиян все еще не удовлетворены медпомощью.
Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова называет долю довольных медпомощью на уровне 40% «удовлетворительным показателем» — с оговоркой, что выборка опрошенных включала малые города и сельскую местность. Во Франции, Германии, Норвегии показатель удовлетворенности, по ее словам, 60–70%, но там на бесплатное здравоохранение тратят в 2,5–3 раза больше, чем в России в сопоставимых показателях. Предпосылок к дальнейшему повышению доступности бесплатной медицинской помощи у нас в стране пока нет, считает эксперт, в первую очередь потому, что сохраняется высокий дефицит кадров. «Решить эту проблему может дополнительное государственное финансирование,— указывает она.— Сегодня в ВВП доля здравоохранения составляет 3,9%. Нужно еще минимум 1%, или 1,5 трлн руб., чтобы решить и кадровую проблему, и реализовать систему всеобщего лекарственного обеспечения. Тогда и доля удовлетворенных пациентов вырастет до 60%».