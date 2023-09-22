Средняя температура по системе здравоохранения

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил о «колоссальном рывке» системы здравоохранения: уровень удовлетворенности пациентов медпомощью вырос до 47% с допандемийных 30%. Однако опрошенные “Ъ” эксперты критикуют методику, по которой ведомство получает обратную связь от граждан. Они указывают, что Минздрав объединил в одном вопросе и уровень сервиса, и качество непосредственно медицинского обслуживания, что запутывает пациентов. Также эксперты считают неправильным подход, при котором чиновники «оценивают сами себя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр здравоохранения Михаил Мурашко похвастался рывком, но эксперты не увидели прорыва

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр здравоохранения Михаил Мурашко похвастался рывком, но эксперты не увидели прорыва

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил на лекции студентам РНИМУ имени Н. И. Пирогова, что уровень удовлетворенности пациентов медицинской помощью вырос в июне текущего года до 47,1%. Господин Мурашко уточнил, что годом ранее Минздрав оценивал показатель на уровне 41,4%, а в «допандемический период» — в пределах 30%. Поэтому «рывок», который совершила российская система здравоохранения, министр назвал «колоссальным». Граждане, по его мнению, в первую очередь оценили качество работы в период пандемии.

Напомним, формула расчета уровня удовлетворенности населения медпомощью появилась лишь в июне 2022 года. Ее разработал НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России, эта же структура и занимается подсчетом. Гражданам предлагают заполнить анкету из 21 вопроса: о доступности медпомощи, взаимодействии с персоналом, соответствии ожиданиям, способности системы решить их медицинскую проблему. Но итоговый процент удовлетворенного населения выводится лишь из одного вопроса анкеты: «Оцените, насколько в целом вы удовлетворены медицинской помощью». Остальные вопросы, уточняла глава ЦНИИОИЗ Ольга Кобякова, используются «для построения порядковой регрессионной модели» — чтобы выявить наиболее и наименее сильно воздействующие на общий уровень удовлетворенности медпомощью факторы. По ним Минздрав обещает давать индивидуальные рекомендации регионам.

Отметим, до 2022 года в России не было единого механизма оценки удовлетворенности граждан — и различные ведомства, отмечала госпожа Кобякова, использовали различные методики, которые в итоге показывали разные цифры. Михаил Мурашко на своей лекции не уточнил, по какой именно методике рассчитывался показатель удовлетворенности в 30% в «допандемический период». Позже Минздрав сообщил “Ъ”, что эта цифра была взята «на основе данных более ранних социологических опросов».

Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович полагает, что с методологией опроса еще предстоит поработать: «Человека долго спрашивают, доволен ли он. Приводят понятия — качество, доступность, которые имеют много расшифровок. А в результате общая оценка строится на основе одного-единственного общего вопроса. И совершенно непонятно, что под этим "общим" понимает человек». Госпожа Попович полагает, что показатель удовлетворенности должен быть более комплексным. И отмечает, что для управленческих решений значительно важнее понять, что именно потребитель хотел бы улучшить в этой системе. «Хорошо, что общие оценки растут, но это средняя температура по больнице, которая не отражает самой проблемы и не детализирует ее»,— резюмирует Лариса Попович.

Основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов обращает внимание, что здравоохранительный сервис делится на две автономные части: организационные моменты (как приняли пациента, была ли очередь, как обслуживали) — и качество самого лечения. При таких условиях оценка проблемы «в целом» достаточно сложна для респондента, считает господин Фирсов. «Методологически было бы правильнее разделить эти позиции. Но делать это для Минздрава по-своему рискованно. Может так оказаться, что позиция, которой легче управлять, серьезно выросла. А легче управлять организационным процессом, по большому счету,— предполагает Алексей Фирсов.— На фоне вымывания импортных медикаментов и других возможных проблем сам процесс лечения, может быть, не получил бы таких высоких оценок. И, может быть, манипулятивно эти две позиции проще соединить. Тогда сильные факторы вытянут более слабые».

С ним согласен член Совета по правам человека при президенте РФ, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов: «Не могу сказать, что есть какие-то серьезные сдвиги в части повышения удовлетворенности качеством оказания медицинских услуг. Но есть положительные тенденции, связанные с качеством обслуживания. Если в этих вопросах ситуация улучшилась, это надо приветствовать. Однако эти опции не относятся напрямую к медицинской услуге». В целом же, указывает господни Власов, в системе не стало больше специалистов и по-прежнему существует проблема с доступностью некоторых лекарственных препаратов. Поэтому надо проводить более углубленное исследование и валидизировать вопросы, которые приводит Минздрав. Ситуацию, когда медицинское ведомство «оценивает само себя», неправильной называет и Алексей Фирсов. По его мнению, для этого должен быть «относительно внешний аудит». Господин Фирсов призывает посмотреть на данные Минздрава с другой стороны: получается, что 53% россиян все еще не удовлетворены медпомощью.

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова называет долю довольных медпомощью на уровне 40% «удовлетворительным показателем» — с оговоркой, что выборка опрошенных включала малые города и сельскую местность. Во Франции, Германии, Норвегии показатель удовлетворенности, по ее словам, 60–70%, но там на бесплатное здравоохранение тратят в 2,5–3 раза больше, чем в России в сопоставимых показателях. Предпосылок к дальнейшему повышению доступности бесплатной медицинской помощи у нас в стране пока нет, считает эксперт, в первую очередь потому, что сохраняется высокий дефицит кадров. «Решить эту проблему может дополнительное государственное финансирование,— указывает она.— Сегодня в ВВП доля здравоохранения составляет 3,9%. Нужно еще минимум 1%, или 1,5 трлн руб., чтобы решить и кадровую проблему, и реализовать систему всеобщего лекарственного обеспечения. Тогда и доля удовлетворенных пациентов вырастет до 60%».

Наталья Костарнова, Карина Сергеева