Права уперлись в языковой барьер

Госдума заморозила законопроект, позволяющий брать на работу водителями автобусов, грузовиков и такси граждан Армении без российских прав. Такая возможность была заложена в правительственных поправках, принятых в первом чтении больше года назад. Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект нужно отложить, поскольку Армения не сделала русский язык государственным, а это является основным условием для введения «преференций» для водителей из сопредельных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Озвученное господином Володиным решение касается правительственных поправок к закону «О безопасности дорожного движения», внесенных в Госдуму еще в апреле 2022 года. Компаниям, напомним, запрещено брать на работу водителей с иностранными правами (для управления автобусами, грузовиками и такси), но для граждан Киргизии и стран, где русский язык является официальным (Белоруссия, Казахстан, Абхазия, Южная Осетия), действует исключение — к нему предлагалось добавить Армению. В июне 2022 года законопроект приняли в первом чтении. «Будут уравнены в правах граждане всех государств — членов Евразийского экономического союза, повысится уровень интеграции наших государств, сфера транспортных перевозок получит дополнительные возможности для привлечения квалифицированных кадров»,— объяснял тогда представлявший поправки замглавы МВД Игорь Зубов. Поправки были поддержаны рядом регионов и весной этого года готовились к принятию во втором чтении.

Однако во вторник в начале пленарного заседания Госдумы глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев предложил приостановить рассмотрение документа (в повестке дня такого вопроса не было), сославшись на то, что он «в настоящее время не соответствует интересам России». «Фактически предлагается дать Армении дополнительные преференции, притом что депутаты республики, руководство никаких шагов не сделали для закрепления статуса русского языка,— поддержал его Вячеслав Володин.— Именно на этом основании мы принимаем решение о разрешении использовать национальные водительские права других стран на территории России. Мы принимали такие решения в отношении Белоруссии, Казахстана и Киргизии, поскольку русский язык у них закреплен конституционно. Что касается Армении, мы видим: нет статуса русского языка, последние решения совершенно не направлены на развитие отношений в этой сфере».

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, за шесть месяцев 2023 года по вине водителей из Армении совершено 141 ДТП (на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года) с 23 погибшими и 176 ранеными.

Большинство коммерческих перевозок с участием граждан Армении сосредоточено в южных регионах — Краснодарском крае, Ростовской области, рассказал “Ъ” главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин: основная часть этих водителей уже давно поменяла права на российские.

Тем более что процесс обмена несложный, отмечает эксперт: достаточно сдать экзамены в ГИБДД.

«Отказ от законопроекта никак не усложнит жизнь перевозчикам, так как армянские граждане хорошо понимают наши законы и устои, хорошо интегрированы в культуру России, знают язык и правила ведения бизнеса в России,— считает коммерческий директор ООО "Грузонософф" (Краснодарский край) Данил Скачков.— А грамотные кадры нужны в любой сфере, особенно сейчас».

В Московской области водителями общественного транспорта работают лишь обладатели российских прав, заверили “Ъ” в подмосковном «Мострансавто». «Учитывая, что из 9,3 тыс. наших водителей из Армении всего 10, данный законопроект не усложняет нашу операционную деятельность,— сказали в компании.— Кроме того, в наших филиалах работают 296 граждан Киргизии, 103 гражданина Таджикистана, 85 человек из Узбекистана, 59 человек из других стран СНГ, а также непосредственно из Московской области». В столичном «Мосгортрансе» “Ъ” также заявили, что трудоустраивают водителей только с российскими правами: «Решение отложить рассмотрение законопроекта о признании национальных водительских удостоверений граждан Армении не повлияет на работу ГУП».

Для Армении до недавнего времени признание их национальных водительских прав было по-настоящему «больным вопросом» — местные водители постоянно просили правительство республики «продавить» соответствующее решение, рассказал “Ъ” руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. «Теперь это вряд ли произойдет в ближайшее время,— говорит он.— Но в целом по отрасли водителей из Армении относительно немного». В Москве, по данным системы аналитики работы такси КИС АРТ, на 1 августа было зарегистрировано 898 водителей из Армении. Водителей из Киргизии значительно больше — 79,3 тыс., за ней со значительным отрывом следуют Таджикистан (7,2 тыс.) и Узбекистан (4,9 тыс.).

Иван Буранов; Татьяна Ручкина, Краснодар