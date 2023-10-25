«Ташир» собрал продукты

Proxima Capital Group (PCG) привлекла стратегического инвестора в проект продовольственных оптово-распределительных центров (ОРЦ) «Русагромаркет». Контрольную долю в холдинге получила ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, развивающая рынки «Бухта». PCG рассчитывает на расширение центра в Новосибирске и не исключает выход в другие города, а аналитики говорят, что формат может потребовать доработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ООО «Ташир Капитал» в октябре стало владельцем 51% ООО НЛР — головной структуры холдинга «Русагромаркет», развивающего продовольственные ОРЦ, следует из ЕГРЮЛ. Остальными 49% НЛР, которому принадлежит 95% «Русагромаркет-Холдинга», владеет ООО «СПБ-Холдинг», где по 50% у управляющих партнеров PCG Владимира Татарчука и Владимира Ермошина. Еще 5% «Русагромаркет-Холдинга» владеет входящее в ВЭБ.РФ ООО «НВИ».

«Ташир Капитал» на 60% принадлежит президенту ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну, чье состояние Forbes оценивает в $2,7 млрд. «Ташир» управляет недвижимостью, занимается строительством, развивает проекты в ритейле, медицине, ресторанной сфере. Среди объектов — торговые центры «Рио», комплекс Kvartal West, универмаги Take Away, сеть «Ташир Пицца». В 2022 году общая выручка «Ташир» была 205 млрд руб., сообщала группа.

«Русагромаркет» — одна из портфельных инвестиций PCG. Сейчас управляет первой очередью ОРЦ в Новосибирске площадью 103 тыс. кв. м, на базе которого работают распределительные центры торговых сетей, оптовый рынок, склад временного хранения. Расположение центра также позволяет принимать импортную продукцию из Средней Азии и Китая, отмечают в компании.

В PCG напомнили, что «Ташир» был генподрядчиком строительства первой очереди ОРЦ. «Переход на новый, акционерный уровень сотрудничества усилит проект и позволит реализовать вторую и третью очередь»,— говорит Владимир Ермошин. Вице-президент ГК «Ташир» Сергей Бадмаев сообщил, что покупка доли в «Русагромаркет» позволит группе диверсифицировать портфель и сделать шаг в дальнейшем развитии на потребительском рынке, где «Ташир» представлен оптово-розничными комплексами «Бухта». В ВЭБ.РФ заявили “Ъ”, что продажа доли в «Русагромаркет» не обсуждается и рассматривается дальнейшее развитие сети. В PCG добавили, что открытие ОРЦ в других городах обсуждается, но конкретных планов пока нет.

Владимир Ермошин, управляющий партнер PCG, о привлечении инвесторов в «Русагромаркет» в интервью “Ъ” в 2021 году: «Переговоры мы ведем постоянно, но для такого проекта это непросто».

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что выходящие в Сибирь или работающие в регионе федеральные сети могут использовать подобные логистические центры для закупки ассортимента местных поставщиков, а также скоропортящихся продуктов. Крупнейшие игроки продуктовой розницы уже ведут экспансию в Сибири. X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток») в 2022 году выкупила 70% сибирских групп «Красный Яр» и «Слата» с более 590 магазинами. А «Лента» в октябре приобрела сеть «Монетка», включающую 2,1 тыс. магазинов в основном на Урале и в Западной Сибири. Кроме того, говорит господин Ибрагимов, ОРЦ может быть востребован у региональных сетей с менее развитой собственной логистикой и, как следствие, относительно высокой стоимостью доставки на единицу товара.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что успех ОРЦ зависит от спроса потенциальных арендаторов в конкретном регионе. Но крупные сети часто предпочитают развивать собственные логистические комплексы, а малые и средние поставщики продуктов не готовы отказываться от привычных схем, несмотря на возможные преимущества ОРЦ, указывает он. По словам господина Касаткина, ГК «Ташир» может дать новый импульс проекту за счет синергии со своими объектами. Также возможно расширение функций ОРЦ за счет создания на территории востребованных в регионе производств продуктов, добавляет он.

Анатолий Костырев