Не сласти, а страсти-мордасти

Канун Дня Всех Святых, 31 октября, Хэллоуин. Создатели фильмов ужасов любят выбирать эту дату в качестве времени действия. В американском фольклоре с Хэллоуином связаны жуткие городские легенды — об отравленных конфетах, яблочках с бритвенными лезвиями внутри, педофилах, которые похищают детей, просящих сладости. Реальная жизнь, конечно, не кино, но в криминальной истории США действительно встречаются жуткие преступления, связанные с этим днем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хэллоуин в качестве даты совершения преступления выбирают не только кинематографические злодеи

Фото: Compass International Pictures Хэллоуин в качестве даты совершения преступления выбирают не только кинематографические злодеи

Фото: Compass International Pictures

Человек, убивший сына и Хэллоуин

Во второй половине октября 1974 года 30-летний офтальмолог Рональд Кларк О`Брайан из Пасадены, штат Техас, зашел в аптеку и спросил, есть ли в продаже цианид калия (сильнодействующий яд). Фармацевт Дэвид Ли Джексон ответил, что у него имеются только пятифунтовые (2,27 кг) упаковки за $40–50. О`Брайана не устроили ни вес, ни цена. Джексон посоветовал ему другую аптеку.

Вечером 31 октября восьмилетний сын Рональда Тимоти О`Брайан вернулся домой после традиционного праздничного похода за сладостями. В походе Тимоти, его пятилетнюю сестру Элизабет Лейн и трех соседских детей сопровождали двое родителей — папа Рональд и сосед Джим Бейтс. Перед сном Тимоти съел фруктовую соломинку Pixy Stix. Почти сразу у него началась рвота. Мальчик умер по пути в больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимоти О`Брайан умер в Хэллоуин, съев отравленную конфету, которую ему дал родной отец

Фото: Family Photo Тимоти О`Брайан умер в Хэллоуин, съев отравленную конфету, которую ему дал родной отец

Фото: Family Photo

Отец заявил журналистам, что не подозревал, что конфета могла быть отравлена, пока ему не сообщила об этом полиция. Полицейские занялись поисками других отравленных конфет. Нашлись еще четыре — у Элизабет Лейн и у троих детей, которые ходили за сладостями вместе с О`Брайанами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рональд Кларк О`Брайан заявлял, что не боится смерти, так как невиновен, а его душа будет спасена, так как он христианин Фото: Ed Kolenovsky / AP В одном из ночных клубов Техаса в 1984 году Хэллоуин внепланово отметили 31 марта – в день казни О`Брайана Фото: Carlos Osorio / AP Следующая фотография 1 / 2 Рональд Кларк О`Брайан заявлял, что не боится смерти, так как невиновен, а его душа будет спасена, так как он христианин Фото: Ed Kolenovsky / AP В одном из ночных клубов Техаса в 1984 году Хэллоуин внепланово отметили 31 марта – в день казни О`Брайана Фото: Carlos Osorio / AP

Против Рональда О`Брайана было выдвинуто обвинение в тяжком убийстве, караемом смертной казнью, и четырех покушениях на убийство. Он заявил о своей невиновности.

Выяснилось, что О`Брайан застраховал жизнь своих детей в нескольких местах на общую сумму $61 тыс. В банк, в котором была оформлена одна из страховок, Тимоти позвонил уже утром 1 ноября, чтобы сообщить о смерти сына.

О`Брайана защищал адвокат по назначению.

Рональд был банкротом. С долгами он хотел расплатиться, получив страховку за смерть детей.

В газетах О`Брайана называли человеком, который убил Хэллоуин, и Кэндименом (конфетным человеком). На суде он продолжал заявлять о своей невиновности. В июне 1975 года суд присяжных признал его виновным по всем статьям обвинения и приговорил к смертной казни на электрическом стуле. Приговор был приведен в исполнение 31 марта 1984 года.

Радужный треугольник

В ночь с 31 октября на 1 ноября 1957 года в дверь дома семьи Фабиано в Сан-Валли, пригороде Лос-Анжелеса, штат Калифорния, позвонили. Для детишек, выпрашивающих сладости, было уже поздно. Преуспевающий владелец двух салонов красоты, ветеран Второй мировой войны 35-летний Питер Фабиано и его супруга Бетти уже легли спать. Питер встал с постели, набросил халат, взял какую-то сладость и пошел открывать дверь. На пороге стояла женщина в маске. По словам жены, Питер засмеялся и спросил: «Не слишком ли поздно?» Незнакомка подняла руку, в которой держала пистолет, спрятанный в бумажном пакете, и выстрелила Питеру в грудь, после чего скрылась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бетти и Питер Фабиано

Фото: @murderwithmyhusband Бетти и Питер Фабиано

Фото: @murderwithmyhusband

15-летняя падчерица Питера Джуди Соломон побежала к соседям и вызвала полицию и скорую. Фабиано был доставлен в больницу, где умер, не приходя в сознание.

17-летний пасынок Питера Ричард Соломон покинул дом незадолго до убийства. Он возвращался в военную часть после краткосрочного отпуска. На автобусной остановке его остановили полицейские и сообщили о смерти отчима.

Следствие долго не могло определить возможный мотив убийства. Вдова была в шоке, принимала сильнодействующие успокоительные средства и не могла сообщить ничего полезного.

Через две недели после убийства была арестована 40-летняя Джоан Рейбел. Она была уроженкой Литвы. В полицейском досье Джоан уже были аресты — за проникновение в жилище со взломом и за нарушение законодательства о торговле спиртным. Джоан была разведена. Она подрабатывала в одном из салонов красоты Фабиано и часто бывала у супругов дома. Арест был произведен после того, как не подтвердилось ее алиби.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джоан Рейбел и Голдайн Пайзер

Фото: @murderwithmyhusband Джоан Рейбел и Голдайн Пайзер

Фото: @murderwithmyhusband

В декабре кто-то сообщил полиции, что пистолет, из которого убили Фабиано, лежит в камере хранения в универсальном магазине. После обнаружения пистолета в указанном месте была арестована 43-летняя Голдайн Пайзер (на которую был зарегистрирован пистолет), сотрудница лаборатории в детской больнице. Пайзер призналась в убийстве. Она не была знакома с семьей Фабиано, но дружила с Джоан Рейбел. От подруги она слышала, что Питер Фабиано плохо обращается с женой, приемными детьми и сотрудниками своих салонов, а также торгует наркотиками. По словам Рейбел, Фабиано был «злым человеком, уничтожающим все вокруг себя».

Во время одной из бесед Голдайн и Джоан обсудили, каким должно быть оружие убийства. Потом Джоан отвезла Голдайн в оружейный магазин, где та купила револьвер Smith & Wesson. После этого Джоан издалека показала подруге будущую жертву. Голдайн несколько часов просидела в своем автомобиле у дома Фабиано, затем все-таки решилась подойти к двери и позвонить.

На суде выяснилось, что слова Рейбел про наркотики и дурное обращение Фабиано с близкими были ложью.

Проблема была в другом. Питер и Бетти в какой-то момент разошлись. Воссоединение супругов произошло после того, как Бетти пообещала мужу, что больше никогда не будет видеться с Джоан Рейбел. Газетчики в статьях с процесса намекали на «ненормальные отношения» между Бетти и Джоан.

В апреле 1958 года Рейбел и Пайзер были признаны виновными в убийстве без отягчающих обстоятельств и приговорены каждая к пожизненному заключению с возможностью досрочного освобождения после пяти лет заключения.

Культурное недопонимание

16-летний японец Есихиро Хаттори приехал в США по программе студенческого обмена. Он жил в гостях у семьи Хеймейкер в Батон-Руж, штат Луизиана. 17 октября 1992 года Хаттори и его американский приятель Уэбб Хеймейкер были приглашены на вечеринку по поводу приближающегося Хэллоуина.

Юноши ошиблись адресом, перепутав местами две цифры в номере дома. К тому же дом, к которому они подошли, был украшен к Хэллоуину. Они позвонили в парадную дверь. Им никто не открыл. Из боковой двери выглянула хозяйка дома Бонни Пирз. На Хеймейкере был шейный корсет (незадолго до этого он получил травму шеи и сделал корсет частью своего карнавального костюма). Бонни запаниковала, захлопнула дверь и крикнула мужу, чтобы тот взял оружие и разобрался с непрошеными гостями.

Ее муж, 30-летний мясник из супермаркета Родни Пирз, вышел из дома с револьвером Magnum. «Мы на вечеринку»,— попытался объяснить ему Хаттори. Пирз направил на него ствол и приказал: «Замри!» Хаттори то ли не понял сказанного, то ли не увидел пистолет, то ли принял происходящее за праздничный розыгрыш. Он пошел навстречу Пирзу. Тот выстрелил в японского подростка с расстояния около пяти футов (полтора метра). Затем вернулся в дом. Хеймейкер побежал к соседям Пирзов, чтобы вызвать скорую помощь. Хаттори умер от потери крови по дороге в больницу.

После первоначального допроса Родни Пирз был отпущен домой. Он заявил, что в соответствии с принципом «мой дом — моя крепость» имел право дать отпор тому, кто вторгся на его территорию, возможно, с преступными намерениями. Но после вмешательства губернатора штата Луизиана и консула Японии против Пирза было возбуждено уголовное дело по обвинению в непредумышленном убийстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родни Пирз и его супруга Бонни перед началом судебного процесса

Фото: Bill Haber / AP Родни Пирз и его супруга Бонни перед началом судебного процесса

Фото: Bill Haber / AP

В мае 1993 года состоялся суд. Присяжные Пирза оправдали.

Оправдательный приговор вызвал бурю возмущения в Японии. Жители этой страны не понимали, почему в Соединенных Штатах огнестрельное оружие так доступно и его так легко можно применять.

Год спустя родители погибшего студента выиграли гражданский процесс против Пирза. Он и его страховая компания были приговорены к выплате денежной компенсации и оплате судебных издержек на общую сумму $653 077,85. Страховая компания оплатила $100 тыс.

Часть оставшейся суммы помогли собрать организации, выступающие в поддержку прав американцев на владение огнестрельным оружием.

Тем не менее, чтобы полностью расплатиться, Пирзу пришлось продать дом и переселиться в трейлер. Родители Хаттори потратили полученную компенсацию на создание двух благотворительных фондов. Один помогает американским студентам посетить Японию, другой занимается лоббированием законов по ужесточению контроля за оружием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родители погибшего японского студента провели пресс-конференцию после победы на гражданском судебном процессе

Фото: The Advocate, Bill Feig / AP Родители погибшего японского студента провели пресс-конференцию после победы на гражданском судебном процессе

Фото: The Advocate, Bill Feig / AP

По странному совпадению фамилию Хаттори также носит житель Японии, совершивший преступление на Хэллоуин. 31 октября 2021 года 26-летний Киота Хаттори, одетый в костюм Джокера, напал в Токио на пассажиров поезда. Он ранил ножом пожилого человека, затем, разлив легковоспламеняющуюся жидкость, попытался поджечь вагон, что угрожало жизни еще 12 человек. На следствии Киота заявил, что хотел убить людей и быть приговоренным к смерти. 31 июля 2023 года он был приговорен к 23 годам тюрьмы.

Популярный день у серийных убийц

Около шести часов вечера 31 октября 1981 года 17-летняя Мария Чиалелла из Брик-Тауншип, штат Нью-Джерси, сказала родителям, что идет гулять и вернется домой к полуночи. Около полуночи ее видел на улице полицейский. Труп девушки, разрубленный на три части, был найден полтора года спустя — в апреле 1983 года. Его и еще один труп полиция выкопала во дворе дома Салли Бигенвальд. Тремя месяцами ранее сын Салли Ричард Френ Бигенвальд был арестован по подозрению в другом убийстве — 18-летней Анны Олесиевич.

У Ричарда Бигенвальда было очень тяжелое детство. Отец-алкоголик постоянно его избивал. В пятилетнем возрасте Ричард попытался поджечь свой дом. Его поставили на психиатрический учет. В восемь лет Ричард стал употреблять спиртное и играть в азартные игры. В девять лет психолог после приема написал в заключении, что мальчик проявляет открытую враждебность по отношению к отцу и скрытую по отношению к матери.

Ричард был гиперактивным и одержимым мыслью о самоубийстве. Ему поставили диагноз «детская шизофрения».

За 40 дней в больнице он прошел 20 сеансов электрошоковой терапии. Выйдя на свободу, Ричард стал прогуливать школу, курить и нападать на маленьких девочек. Он снова попал в психбольницу, где к нему дважды применяли влажную укрутку (плотно пеленали в мокрую простыню, которая, высыхая, сдавливает тело). После выписки из больницы Ричард заявил матери, что хочет стать гангстером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ричард Бигенвальд Фото: AP Поиски тел во дворе дома Бигенвальдов Фото: Jim Hughes / NY Daily News Archive / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Ричард Бигенвальд Фото: AP Поиски тел во дворе дома Бигенвальдов Фото: Jim Hughes / NY Daily News Archive / Getty Images

В 18-летнем возрасте он совершил налет на продовольственный магазин и застрелил его владельца Стивена Сладовски. Ричард был приговорен к пожизненному заключению (он пошел на сделку — признание вины в обмен на сохранение жизни). Отсидев 17 лет, он вышел на свободу и начал убивать девушек-подростков. Кроме Марии Чиалеллы и Анны Олесиевич его жертвами стали как минимум еще двое — Дебора Осборн и Бетси Бейкон. Также Бигенвальд застрелил сбежавшего из тюрьмы торговца наркотиками Уильяма Уорда. Еще в двух убийствах (17-летней Вирджинии Клейтон и полицейского информатора Джона Петроне) его подозревали, но обвинения так и не были выдвинуты.

Одновременно с Бигенвальдом были арестованы его беременная жена Дайанн и бывший сокамерник Даррен Фицджералд. Фицджералд, обвиненный в том, что был сообщником убийцы, пошел на сделку с правосудием, согласился дать показания против Бигенвальда и в результате отсидел всего три года. Дайанн родила в тюрьме, где пробыла 266 дней за сопротивление аресту мужа.

В декабре 1983 года Ричард Бигенвальд был приговорен к смертной казни за убийство Анны Олесиевич. В феврале 1984 года за убийство Уильяма Уорда он был приговорен к пожизненному заключению. Позднее он был также осужден за остальные убийства и незаконное владение оружием.

Его адвокатам удалось оспорить смертный приговор, в итоге Бигенвальд стал отбывать четыре пожизненных заключения без права на помилование.

В 2008 году он умер в тюремной больнице.

На Хэллоуин одно из своих преступлений совершили Лоуренс Зигмунд Биттейкер и Рой Льюис Норрис, прозванные американской прессой «убийцами с ящиком для инструментов». Все преступления они совершали по одному сценарию: подбирали голосовавшую на дороге девушку-подростка, насиловали ее, пытали с помощью щипцов, ножа для колки льда, молотка, потом душили с помощью проволочной вешалки для одежды, которую скручивали плоскогубцами. Затем избавлялись от трупа. Издевательства над похищенными девушками они иногда фиксировали с помощью фотоаппарата и магнитофона.

31 октября 1979 года в долине Сан-Фернандо, штат Калифорния, 16-летняя Ширли Линет Ледфорд возвращалась домой с вечеринки автостопом. Рядом с ней остановилась машина, в которой сидели Биттейкер и Норрис.

Ледфорд оказались их пятой и последней жертвой. До нее от рук Биттейкера и Норриса погибли 13-летняя Жаклин Лея Лэмп, 15-летняя Джеки Доррис Гиллиам, 16-летняя Люсинда Шефер и 18-летняя Андреа Джойс Холл. Тела Шефер и Холл найдены не были.

Рой Норрис после ареста признался в пяти убийствах и согласился дать показания на сообщника. В мае 1980 года он был приговорен к пожизненному заключению с возможностью досрочного освобождения через 30 лет. Дожить до этой возможности ему не удалось — он умер в тюрьме в феврале 2010 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лоуренс Биттейкер Фото: California Department of Corrections and Rehabilitation / Handout / Reuters Рой Норрис (справа) признал обвинения в свой адрес, чтобы избежать смертного приговора Фото: Wally Fong / AP Следующая фотография 1 / 2 Лоуренс Биттейкер Фото: California Department of Corrections and Rehabilitation / Handout / Reuters Рой Норрис (справа) признал обвинения в свой адрес, чтобы избежать смертного приговора Фото: Wally Fong / AP

Биттейкер в заключении хвастался совершенными убийствами, заявлял, что станет более знаменитым, чем Чарльз Мэнсон. На процессе над ним присяжные прослушали 20-минутную аудиозапись, на которой Ледфорд просила мучителей о пощаде. В марте 2021 года Биттейкер был приговорен к смертной казни, но не дожил до приведения приговора в исполнение, скончавшись в 2019 году в заключении от естественных причин.

Бесконечные поиски правосудия

30 октября 1975 года 15-летняя Марта Моксли не вернулась вечером домой. Это был последний день школьных занятий перед тремя днями выходных (Хэллоуин приходился на пятницу). Семья Моксли жила в поселке Белль-Хейвен, рядом с городом Гринвич, штат Коннектикут. В доме напротив жила семья Скейкел. Марта дружила с 17-летним Томасом Скейкелом и 15-летним Майклом Скейкелом. Братья Скейкел приходились племянниками Этель Кеннеди (урожденной Скейкел), вдове сенатора Роберта Фрэнсиса Кеннеди, невестке 35-го президента США Джона Фицджералда Кеннеди.

Утром 31 октября труп Марты нашли рядом с деревом за домом ее семьи. Она была забита клюшкой для гольфа и заколота обломками клюшки. Такую же клюшку полиция нашла в доме семьи Скейкел.

Марта вела дневник, который впоследствии стал вещественным доказательством. В сентябре 1975 года она записала, как ездила с братьями за мороженым в машине Томаса: «Я практически сидела у Тома на коленях… Он держал руку на моей коленке». 4 октября она написала: «Я пошла на вечеринку… Том С. вел себя как козел. Во время танца он постоянно обнимал меня и делал движения». Еще одна запись касалась младшего брата: «Майкл был совершенно не в себе, настоящая ж… Он постоянно мне твердил, что я вожу Тома за нос… Мне нужно перестать к ним ходить».

Последним, кто, по данным полиции, мог видеть Марту живой, был Томас Скейкел. Он стал подозреваемым в убийстве.

По данным судмедэкспертизы, смерть Марты Моксли наступила между 21:30 и 22:00. Репетитор братьев Скейкел показал, что Томас в это время вместе с ним смотрел телевизор. Майкл Скейкел заявлял, что в 21:30 расстался с Томасом и Мартой, а сам поехал к двоюродному брату, у которого пробыл два часа, после чего вернулся домой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марта Моксли

Фото: Reuters Марта Моксли

Фото: Reuters

Ложным следом оказалось сперма обоих братьев, обнаруженная рядом с деревом, у которого нашли труп. Выяснилось, что оба занимались там мастурбацией, возможно подглядывая за соседкой.

В 1978 году Майкл Скейкел был арестован за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, после чего попал в коррекционную школу для трудных подростков «Илан». Учившийся в то время в «Илане» Грегори Коулмен вспоминал, что Скейкел хвастался: «Я Кеннеди. Мне сойдет с рук убийство».

В 1991 году в деле об убийстве появился новый подозреваемый. Еще один племянник Роберта и Джона Кеннеди, Уильям Кеннеди Смит, подозревался в другом преступлении — изнасиловании (впоследствии суд его оправдал). В ходе расследования выяснилось, что Уильям навещал Скейкелов в тот вечер, когда была убита Марта. Но его причастность к убийству не подтвердилась.

В том же году отец Томаса и Майкла Раштон Скейкел, желая восстановить доброе имя семьи, заказал расследование убийства Марты Моксли детективному агентству The Sutton Associates. В 1995 году произошла утечка материалов этого расследования. Детективы выяснили, что оба брата давали ложные показания, а наиболее вероятный убийца — Майкл Скейкел.

В 1998 году была опубликована книга полицейского детектива из Лос-Анджелеса Марка Фермана «Убийство в Гринвиче. Кто убил Марту Моксли?» (Murder in Greenwich: Who Killed Martha Moxley), в которой перечислялись многочисленные ошибки, совершенные при расследовании убийства Марты Моксли, а Майкл Скейкел был назван убийцей.

Расследование было возобновлено. В январе 2000 года Майкл Скейкел сдался властям, в июне 2002-го был признан виновным в убийстве и приговорен к пожизненному лишению свободы с возможностью освобождения через 20 лет.

В качестве возможного мотива убийства была названа ревность Майкла к брату.

После этого приговора Роберт Кеннеди-младший, сын сенатора Роберта Кеннеди, начал кампанию по освобождению родственника, заявляя о невиновности своего кузена. Нашелся свидетель, заявлявший, что знает имена двух «настоящих убийц». Не помогло. В 2010 году команда защиты избрала новую стратегию действий, затребовав пересмотра дела из-за непрофессиональной работы адвоката на процессе 2002 года. В 2013-м пересмотр был назначен, а Майкл Скейкел вышел на свободу под залог. В 2016 году Верховный суд штата Коннектикут подтвердил обвинительный приговор, а в 2018-м пересмотрел свое решение. 30 октября 2020 года, за день до Хэллоуина, через 45 лет после убийства Марты Моксли, в деле была поставлена точка: было объявлено, что штат Коннектикут больше не будет заниматься уголовным преследованием Майкла Скейкела по обвинению в ее убийстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2013 году Майкл Скейкел вышел на свободу под залог после 11 лет заключения. В тюрьму он не вернулся

Фото: Bob Luckey / Reuters В 2013 году Майкл Скейкел вышел на свободу под залог после 11 лет заключения. В тюрьму он не вернулся

Фото: Bob Luckey / Reuters

Праздничная преступность

Хэллоуин в США — один из главных праздников. В США опубликовано множество научных работ, авторы которых изучали взаимосвязь между праздниками и преступлениями. Можно выделить две категории преступлений — совершаемые под влиянием момента и заранее подготовленные и спланированные. К первой относятся такие виды насильственных преступлений, как убийство, нанесение телесных повреждений, драки. Ко второй — преступления против собственности, например кража со взломом.

Рост числа преступлений первой категории может быть связан с повышенным употреблением алкоголя в те периоды, когда выходные длятся несколько дней подряд

Что касается преступлений против собственности, то их число, наоборот, падает в такие дни. Так утверждают Элен Кон и Джеймс Роттон из Международного университета штата Флорида, опубликовавшие в 2003 году в Journal of Criminal Justice результаты своего исследования, в ходе которого была обработана статистика преступности в Миннеаполисе, штат Миннесота, за три года. Авторы работы объясняют это тем, что в общие для всей страны выходные дни люди больше времени проводят дома. Пустые дома (когда хозяева на работе и на учебе) — более доступная цель для преступников.

Дэвид Лестер из Стоктонского университета в статье «Временные вариации самоубийств и убийств», опубликованной в 1979 году в American Journal of Epidemiology, показал, что рост числа убийств приходится на общенациональные праздники, в частности во время Дня независимости США и Нового года.

С Рождеством связан рост числа случаев домашнего насилия. Это можно объяснить встречей за семейным столом родственников, находящихся в давнем конфликте.

При этом в рождественские дни снижается число случаев хулиганского поведения.

Но если Рождество — светлый праздник, то Хэллоуин несет другой идейный заряд. «Хэллоуин — праздник темных сил, время, когда мы ожидаем и почти нормально воспринимаем мелкие преступления и озорное поведение. В основном он действует как предохранительный клапан сброса давления, позволяющий людям, ощущающим подавленность, высвободить немного своего сдерживаемого гнева и агрессивности» — такое объяснение в разговоре с корреспондентом газеты The New York Post дала специалист по криминальной психологии Барбара Кирвин.

Алексей Алексеев