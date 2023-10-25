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Коммерсантъ FM
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Не грек и заплатить

Бенефициаром очередного гигантского контракта в НБА стал Яннис Адетокунбо

Перед стартом очередного сезона в НБА подписан новый гигантский контракт. Греческий форвард Яннис Адетокунбо заключил со своим клубом «Милуоки Бакс» вступающий в силу в 2025 году трехлетний договор на общую сумму около $186 млн, который, возможно, сделает его самым высокооплачиваемым игроком лиги. Впрочем, ничего удивительного в том, что ее команды готовы платить звездам такие деньги, нет, учитывая, что годовые доходы НБА уже достигли отметки $10 млрд, а экономическая ситуация в чемпионате постоянно улучшается.

По трехлетнему контракту, вступающему в силу в 2025 году, форвард «Миннесоты» Яннис Адетокунбо (с мячом) заработает $186,64 млн

По трехлетнему контракту, вступающему в силу в 2025 году, форвард «Миннесоты» Яннис Адетокунбо (с мячом) заработает $186,64 млн

Фото: Morry Gash / AP

По трехлетнему контракту, вступающему в силу в 2025 году, форвард «Миннесоты» Яннис Адетокунбо (с мячом) заработает $186,64 млн

Фото: Morry Gash / AP

Информацию о том, что Яннис Адетокунбо накануне старта очередного чемпионата НБА пролонгировал свое действующее соглашение с «Милуоки», сообщили все североамериканские спортивные ресурсы. Агент греческого игрока Алекс Сарацис подтвердил ее ESPN.

Речь, по сути, идет о новом соглашении, вступающем в силу после окончания срока действия текущего, в 2025 году. Его условия чрезвычайно примечательны.

Яннис Адетокунбо — это одна из главных знаменитостей НБА. Выбранный в 2013 году «Милуоки» на драфте под 15-м номером и в тот момент не считавшийся баскетболистом с колоссальным потенциалом, он довольно быстро заставил разглядеть в себе суперзвезду с уникальными талантами. К своим 28 годам Адетокунбо накопил шикарную коллекцию призов. Его дважды — в 2019 и 2020 годах — признавали наиболее ценным игроком лиги, многократно включали в ее символические сборные и в число участников Матчей всех звезд. А в 2021 году «Милуоки» завоевал чемпионский титул прежде всего благодаря своему удивительно прыгучему и резкому греческому форварду.

В минувшем регулярном чемпионате у Адетокунбо снова была прекрасная личная статистика. Его результативность, например, зашкалила за 31 очко в среднем за матч. Правда, в play-off «Милуоки» провалился, проиграв в первом же раунде «Майами Хит».

Яннис Адетокунбо, разумеется, и так входил в список самых высокооплачиваемых игроков НБА. По данным Basketball-reference, его зарплата в предстоящем сезоне составит $45,64 млн. По этому показателю он делит места с седьмого по десятое с двумя баскетболистами «Лос-Анджелес Клипперс» — Каваем Леонардом и Полом Джорджем, а также с перешедшим в его команду из «Портленд Трейл Блейзерс» защитником Дэмианом Лиллардом. Возглавляет классификацию в данный момент с $51,92 млн Стефен Карри из «Голден Стейт Уорриорс».

Однако пролонгация договора подбросит Адетокунбо вверх. В общей сложности стоимость нового контракта оценивается в $186,64 млн. Иными словами, его средняя годовая зарплата форварда будет равна $62,2 млн.

При этом в баскетбольном сообществе такая щедрость «Милуоки» никого особенно не удивила. Все дело в экономической ситуации в НБА, позволяющей подписывать подобные контракты. Взрывной рост зарплат в ней зафиксировали еще год назад. И это явление было из разряда ожидаемых. НБА, которая, как и другие топовые американские чемпионаты, серьезно просела во время пандемии коронавируса, поразительно быстро оправилась от последствий кризиса и в 2022 году с удовольствием отчиталась о том, что ее общие доходы за сезон впервые достигли грандиозной отметки в $10 млрд. При этом лига не сомневалась в том, что речь идет об устойчивой тенденции, и поэтому перед прошедшим первенством подняла потолок зарплат (предельную сумму контрактных выплат игрокам из клубной заявки за год) с $123,7 млн на команду до $136 млн. Причем в отличие, например, от НХЛ, в НБА применяется не жесткий, а мягкий потолок: он допускает превышение при условии уплаты налога на роскошь. Этим обстоятельством пользуются большинство клубов, которые не испытывают дефицита денежных ресурсов.

Примечательно, что в это межсезонье в лиге уже было заключено несколько договоров из тех, что еще относительно недавно показались бы астрономическими. Скажем, в июле пятилетнее соглашение с «Бостон Селтикс» на $300 млн заключил защитник Джейлен Браун, притом что он вообще-то не суперзвезда именно высшего калибра. А в августе «Лос-Анджелес Лейкерс» продлил контракт со своим форвардом Энтони Дэвисом на условиях, как уверяет ESPN, «практически идентичных» тем, что предложил «Милуоки» Яннису Адетокунбо.

Алексей Доспехов

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