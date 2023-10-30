Геополитике на прилавке ценника не нашлось

В последних обзорах ВТО и наднациональных объединений все чаще звучит тезис о том, что рост «геополитической напряженности» серьезно влияет на один из ключевых показателей глобализации — открытость мировой торговли (отношение ее объема к ВВП участников). Предполагается, что при растущей напряженности страны активнее занимаются протекционизмом, ограничивая импорт из стран-противников и наращивая торговлю с «дружественными» странами. Как один из самых показательных примеров, в ВТО регулярно приводят отношения Китая и США.

В последних обзорах ВТО и наднациональных объединений все чаще звучит тезис о том, что рост «геополитической напряженности» серьезно влияет на один из ключевых показателей глобализации — открытость мировой торговли (отношение ее объема к ВВП участников). Предполагается, что при растущей напряженности страны активнее занимаются протекционизмом, ограничивая импорт из стран-противников и наращивая торговлю с «дружественными» странами. Как один из самых показательных примеров, в ВТО регулярно приводят отношения Китая и США (см. “Ъ” от 13 сентября).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристина Боровикова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Кристина Боровикова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Впрочем, до сих пор «в длинную» влияние мировых потрясений и политических альянсов стран на торговлю изучалось мало. Одной из немногих попыток исследовать этот вопрос на основе больших данных можно считать рабочий доклад экономиста МВФ Серхана Севика, опубликованный на сайте фонда. Главный вывод исследования, озаглавленного «Да здравствует глобализация: геополитические потрясения и международная торговля», в том, что степень влияния мировой политической напряженности на открытость торговли заметно преувеличена. К такому заключению автор пришел, проанализировав двусторонние торговые потоки 59 тыс. пар стран за 1948–2021 годы (вероятно, данные торговых партнеров учитывались как независимые — они редко точно повторяют друг друга).

Заметнее всего на объем торговли между государствами ожидаемо влияли «постоянные» факторы — географическая близость, исторические связи, культурное, религиозное и языковое сходство, размеры рынков и международные торговые договоры. Влияние же «политической близости» стран было статистически незначимым, констатирует Серхан Севик. Причем степень «дружественности» государств почти не отражалась на торговле ни сразу после усиления «напряженности», ни в длинной перспективе.

Отметим, данные о двусторонней торговле стран за 2022 и 2023 годы в исследовании не учтены — но, учитывая объем изученного массива, они едва ли кардинально изменят описанные тенденции. Пока постепенно поступающая информация не указывает на то, что риски для открытости мировой торговли за последние годы серьезно выросли, полагает господин Севик, и деглобализации или фрагментации мировой экономики пока не видно. По расчетам, которые приводятся в докладе, военная операция РФ на Украине и другие международные конфликты пока не вносят в мировую торговлю возмущений, сопоставимых, например, с последствиями Карибского кризиса. Это, однако, не означает, что торговые связи и цепочки поставок остаются неизменными — их перестройка заметна, и публикация МВФ с этим очевидно не спорит,— но главной движущей силой торговли все еще остаются экономическое и технологическое развитие стран, а не их политические предпочтения.