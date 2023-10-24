Результат
Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11045 оков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8805. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7355. 4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5000. 5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4765. 6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4400. 7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4300. 8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3705. 9 (10). Тейлор Фриц (США) — 3500. 10 (9). Александр Зверев (Германия) — 3460. 11 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 2900. 12 (12). Томми Пол (США) — 2775. 13 (13). Алекс де Минор (Австралия) — 2650. 14 (14). Фрэнсис Тиафо — 2400. 15 (19). Бен Шелтон (оба — США) — 2355. 16 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2340. 17 (16). Григор Димитров (Болгария) — 2195. 18 (18). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1985. 19 (17). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1940. 20 (21). Николас Харри (Чили) — 1720… 37 (50). Аслан Карацев — 1213... 43 (42). Роман Сафиуллин — 1027… 81 (109) Павел Котов — 721... 83 (84). Александр Шевченко (все — Россия) — 707.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8425 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7795. 3 (3). Кори Гауфф (США) — 5955. 4 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5865. 5 (4). Джессика Пегула (США) — 4895. 6 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3839. 7 (7). Унс Джабир (Тунис) — 3695. 8 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3663. 9 (6). Мария Саккари (Греция) — 3245. 10 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2775. 11 (12). Мэдисон Кис (США) — 2737. 12 (15). Петра Квитова (Чехия) — 2660. 13 (14). Елена Остапенко (Латвия) — 2615. 14 (16). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2570. 15 (17). Людмила Самсонова — 2545. 16 (18). Вероника Кудерметова — 2460. 17 (11). Дарья Касаткина (все — Россия) — 2410. 18 (19). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2275. 19 (21). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2210. 20 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2035. 21 (22). Екатерина Александрова — 2035... 28 (28). Анастасия Потапова — 1588... 47 (49). Мирра Андреева — 1158... 53 (52). Анна Блинкова — 1110… 59 (58). Анастасия Павлюченкова — 1044. 60 (72). Диана Шнайдер — 1021… 75 (68). Элина Аванесян — 915... 89 (84). Камилла Рахимова (все — Россия) — 781.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.