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Коммерсантъ FM
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3,7 процента составил в сентябре прирост депозитов населения в банках по сравнению с августом, фиксирует ЦБ. Так заметно темпы роста объема вкладов увеличились второй месяц подряд на фоне поднятия ставок до 10,19% годовых в конце сентября с 9,66% на конец августа. Особенно сильно растут объемы срочных вкладов (плюс 1,8 трлн руб. за два месяца). На них перетекают средства с текущих счетов граждан (минус 833 млрд руб. за этот период). Основной приток средств пришелся на короткие вклады сроком до шести месяцев, по ним банки предлагали самые привлекательные ставки (до 14% годовых). Вслед за новым вероятным повышением ставки ЦБ 27 октября сберегательная активность физлиц, видимо, продолжит расти.

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