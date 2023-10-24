Кабинет подсудимых

В Москве вынесен приговор группировке расхитителей, в состав которой входили бывшие председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев, а также три министра — туризма, экономического развития и госимущества. Опираясь на результаты расследования, проведенного ГСУ СКР, а также на требование гособвинения, представленного Генпрокуратурой, за хищение бюджетных средств, выделенных на выкуп завода во Владикавказе для превращения его в технопарк, суд назначил фигурантам от шести до восьми лет заключения. Отметим, что ранее Сергей Такоев обвинялся в махинациях с финансированием ФК «Алания», но был полностью оправдан.

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Фото: Пресс-служба Басманного суда Сергей Такоев

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Уголовное дело в отношении группировки чиновников из Северной Осетии первоначально должен был рассмотреть суд этой республики, однако по требованию Генпрокуратуры, опасавшейся давления на судебное следствие, Верховный суд в апреле текущего года изменил его подсудность на Москву. Вскоре после этого в Лефортовском райсуде началось разбирательство, на которое много времени не понадобилось. 9 октября судья, заслушав прения сторон, ушел на вынесение приговора. В понедельник, оглашая резолютивную часть своего решения, он признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

В суде было установлено, что Сергей Такоев, являясь председателем правительства Северной Осетии, в период с сентября 2012 года по май 2014 года при содействии тогдашних региональных министра туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Алана Диамбекова, министра экономического развития Мадины Икаевой, министра государственного имущества и земельных отношений Казбека Фидарова, сотрудника минимущества Заурбека Цогоева, а также генерального директора ОАО «Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования» (ОЗАТЭ) Аиды Габараевой и председателя совета директоров этого завода Олега Габуева, используя свои служебные полномочия, обеспечили заключение госконтракта между министерством госимущества и ОАО ОЗАТЭ о приобретении активов этого предприятия.

Сделка была оформлена, по данным следствия, по завышенной на 180 млн руб. цене.

Расследуя это дело, сотрудники ГСУ СКР провели оценочную экспертизу, которая установила, что стоимость приобретенного имущества на май 2014 года составила 66,1 млн руб. В ходе судебного следствия было также доказано, что подсудимые своими действиями причинили ущерб республиканскому бюджету в особо крупном размере.

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Фото: Пресс-служба Басманного суда Аида Габараева

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Самые крупные сроки, по восемь лет, суд назначил Сергею Такоеву и Алану Диамбекову, также оштрафовав каждого из них на 800 тыс. руб. Подсудимые Аида Габараева и Мадина Икаева проведут в колонии общего режима по шесть лет и заплатят штрафы в размере 400 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно. А Олегу Габуеву, Казбеку Фидарову и Заурбеку Цогоеву придется отсидеть по шесть лет и шесть месяцев, возместив штрафные санкции на суммы от 400 тыс. до 600 тыс. руб.

При этом был полностью удовлетворен гражданский иск министерства имущества и земельных отношений Северной Осетии, признанного потерпевшей стороной.

В его пользу с бывших членов кабинета министров республики взыщут ущерб в размере 180 млн руб.

Защита осужденных, большинство из которых отрицало свою причастность к растрате, обжалует приговор, после того как изучит мотивированное судебное решение.

Центральной фигурой расследования, а затем и судебного разбирательства являлся Сергей Такоев, который в течение нескольких лет возглавлял администрацию президента и правительство Северной Осетии, а также был президентом футбольного клуба «Спартак-Алания». В апреле 2006 года Генпрокуратура обвинила его в махинациях с финансированием клуба, в результате чего Сергея Такоева не только отстранили от занимаемых должностей, но и на четыре месяца заключили под домашний арест. Однако суд полностью оправдал чиновника, присудив ему в качестве компенсации за необоснованное уголовное преследование 2,5 млн руб. Кроме того, Сергей Такоев проходит потерпевшим по уголовному делу организованного преступного сообщества киллеров Аслана Гагиева (Джако), недавно осужденного на пожизненный срок. В 2008 году он был тяжело ранен боевиком ОПС выстрелами из автомата.

Николай Сергеев