Нейтрадиционная ориентация

На выборах в парламент Швейцарии победила правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP). Этой политической силе, нередко причисляемой к евроскептикам, досталось почти 29% голосов. Она упрочила свой прежний результат и значительно опередила ближайшего конкурента в лице Социал-демократической партии. С учетом того что SVP критиковала присоединение страны к санкциям против России, считая это нарушением принципа нейтралитета, итоги выборов продемонстрировали: стремление держаться подальше от чужих конфликтов разделяют многие швейцарцы. Кроме того, выяснилось, что проблема миграции волнует население куда больше зеленой повестки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены Швейцарской народной партии празднуют успех в городе Санкт-Галлене

Фото: Christian Merz / Keystone / AP Члены Швейцарской народной партии празднуют успех в городе Санкт-Галлене

Фото: Christian Merz / Keystone / AP

По итогам воскресных выборов в 200-местный Национальный совет, нижнюю палату парламента, Швейцарская народная партия получила 28,6% голосов (на три с лишним процента больше, чем в ходе предыдущего голосования в 2019 году). Полученные голоса конвертировались для партии в 62 депутатских мандата. Ближайший конкурент в лице Социал-демократической партии также улучшил свой результат, но куда скромнее: если правые консерваторы увеличили присутствие в нижней палате сразу на девять мест, то социал-демократы приросли лишь двумя новыми депутатами, получив 41 мандат.

Третью строчку с 29 местами в Национальном совете заняла Партия центра, образованная в 2020 году за счет слияния двух политических сил. Правоцентристской Свободной демократической партии, также рассчитывавшей на третьей место, отошло на одно депутатское кресло меньше. Некоторым утешением для этих двух политических сил стало то, что на также прошедших в минувшее воскресенье выборах в 46-местный Совет кантонов — верхнюю палату парламента Швейцарии — они опередили другие партии. Впрочем, и здесь не обошлось без некоторого подвоха: в ряде кантонов ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства, то есть более 50%, что обрекло избирателей на второй тур выборов в ноябре.

Последние же строчки в общем зачете сообща заняли две зеленые партии, для которых нынешний результат стал без преувеличения провалом: за прошедшие четыре года силы, ратующие за зеленый курс и главенство экологии, растеряли 11 мест. В новом парламенте им придется довольствоваться 33 депутатами на двоих.

«Мы получили очень четкий мандат от жителей Швейцарии вынести на обсуждение вопросы, которые для них важны, такие как нелегальная иммиграция»,— провозгласил сразу после оглашения предварительных итогов лидер SVP Марко Кьеза в интервью национальной телекомпании RTS.

Борьба с нелегалами стала визитной карточкой Швейцарской народной партии еще около двух десятилетий назад, и ее ставка, как оказалась, была вполне успешной: все последние годы политическая сила оставалась крупнейшей фракцией в Национальном совете. Немудрено, что и в преддверии нынешних выборов SVP не стала изменять себе.

Постеры с изображением окровавленных ножей, испуганных женщин со следами побоев на лицах, преступников, скрывающих свой облик под капюшонами, и одной емкой, но доходчивой фразой под картинками: «Новая норма?» Такая реклама на тему преступлений, совершаемых иностранцами, заполнила накануне выборов все соцсети. Федеральная комиссия по борьбе с расизмом сочла рекламу SVP ксенофобской, оппоненты обвиняли правых в создании атмосферы страха, «в которой люди забывают о надежде». Но избиратели отреагировали так, как и рассчитывали правые.

Впрочем, победе SVP в немалой степени способствовало не только обещание удержать население ныне 8,7-миллионной Швейцарии к 2050 году в пределах 10 млн человек.

Именно эта правая сила не раз подвергла резкой критике участие Швейцарии, не являющейся членом Евросоюза, в санкциях против России.

Ограничительные меры в отношении Москвы в партии считали не только первопричиной роста цен на энергоносители, но, если взять в расчет сугубо идеологическую точку зрения, еще и нарушением доселе священной для швейцарцев традиции — политического нейтралитета.

Напомним, что Швейцария не только официально осудила действия РФ на Украине и поддержала санкции ЕС, но также заблокировала счета ряда юрлиц и физлиц из России и запретила оказание банковских услуг российскому правительству. А нынешним летом, после первоначального отказа, парламент страны еще и поддержал поправку, разрешающую реэкспортировать швейцарское оружие и боеприпасы на Украину. И если другие партии, поначалу считавшие любые оружейные поставки Киеву делом для страны нежелательным, впоследствии передумали, то швейцарские «народники» продолжили открыто выступать против поставок оружия в страну, участвующую в вооруженном конфликте. Равно как и против других вещей, которые нарушают принцип нейтралитета. К примеру, именно под предлогом защиты этого важнейшего для Швейцарии принципа в июне нынешнего года депутаты от партии бойкотировали видеовыступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте страны.

«Политика нейтралитета — это сердцевина всей внешней политики Швейцарии на протяжении последних столетий, вокруг которой строилась вся международная политика страны. И подавляющее большинство швейцарцев очень этим статусом дорожат»,— отметил в беседе с “Ъ” директор Центра европейской информации МГИМО Николай Топорнин. Однако, по словам эксперта, само по себе отстаивание нейтралитета сложно назвать главным критерием успеха SVP. Скорее на руку им сыграла совокупность ряда факторов, включая недовольство ухудшением экономической ситуации в Швейцарии, а также миграционный кризис.

При этом у победителей не будет особого шанса единолично править бал в швейцарской политике. Во многом потому, что новоиспеченные депутаты обеих палат парламента изберут семь членов правительства 13 декабря по давно известной и обкатанной схеме: исполнительный орган власти — Федеральный совет — формируется из членов четырех крупнейших партий в установленном соотношении мест 2–2–2–1, принимая решения на основе консенсуса. И хотя в стране уже не раз возникали вопросы о справедливости такого распределения мест и необходимости пересмотра этой модели, ни к какому сотрясанию основ это не привело.

«Хотя маятник настроений и качнулся с социально-демократического сектора в сторону правоконсервативного, глобальных изменений ни во внешней, ни во внутренней политике не произойдет. Швейцарцы будут стараться и дальше придерживаться нейтралитета, но уже само расположение в самом центре Европы не позволит стране идти сильно вразрез с мнением соседей»,— предположил Николай Топорнин.

Наталия Портякова