Апелляция утвердила 14-летний срок Илье Сачкову по делу о госизмене

Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор основателю Group-IB (F.A.C.C.T.) Илье Сачкову — 14 лет колонии строгого режима по ст. 275 УК РФ (госизмена), сообщает «Интерфакс». Илья Сачков вину не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Судебное слушание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дел о госизмене засекречены. После заседания адвокаты Ильи Сачкова сообщили, что продолжат оспаривать приговор в кассационной инстанции.

Приговор — 14 лет колонии строгого режима — вынес Московский городской суд 26 июля. Также Илье Сачкову назначили штраф в размере 500 тыс. руб. Помимо подачи апелляции защита обещала обратиться к президенту России Владимиру Путину.

Илья Сачков был арестован 29 сентября 2021 года. Следователь ФСБ утверждал, что Илья Сачков передавал сведения, составляющие гостайну, иностранным спецслужбам. Сам Илья Сачков говорил, что уголовное дело в отношении него возбуждено в пользу частных лиц, которым «сильно мешала» его профессиональная деятельность.

В ходатайстве защиты говорилось, что ключевым свидетелем обвинения стало «заинтересованное лицо» — экс-начальник 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов (отбывает 22-летний срок за госизмену).

Подробнее о приговоре — в материале «Ъ» «Илья Сачков защитился от хакеров, но не от ФСБ».

Лусине Баласян