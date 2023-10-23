Импорт добавляет ценности

Годовая инфляция в Удмуртии в сентябре ускорилась до 6,59%, сообщает Банк России. Среди причин специалисты банка называют рост затрат поставщиков ряда услуг, сохранение повышенной потребительской активности на некоторых рынках и перенос ослабления рубля в розничные цены. Эксперты говорят, что также влияет возрастание денежной массы в обществе и разница в зарплатах. По их прогнозам, возможно, удастся снизить темпы роста инфляции, однако окончательно затормозить ее в современных реалиях невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Удмуртии годовая инфляция в сентябре ускорилась до 6,59% после 5,58% в августе. Как сообщает Банк России, это выше, чем по Приволжскому федеральному округу (5,5%) и России в целом (6%). Эксперты ЦБ объясняют динамику ростом затрат поставщиков ряда услуг, сохранением повышенной потребительской активности на отдельных рынках и перенос ослабления рубля в розничные цены.

Ослабление рубля повлияло на продовольственные товары, цены на которые в годовом сопоставлении повысились на 4,5% после 2,8% в августе. На фоне ослабления рубля ускорился годовой рост цен на ввозимые из-за рубежа овощи и фрукты, в том числе помидоры, апельсины и бананы, рассказали эксперты ЦБ. По этой же причине выросли издержки животноводов на приобретение импортных кормовых добавок и ветпрепаратов, а также у переработчиков мяса на обслуживание оборудования, что ускорило годовой рост цен на мясо птицы и свинину.

На непродовольственные товары годовой прирост в сентябре вырос до 4,8% после 3,9% в августе.

«Из-за ослабления рубля увеличились затраты отечественных предприятий на импортные компоненты, необходимые для производства ряда товаров. Подорожала и закупаемая за рубежом готовая продукция. Как следствие, увеличился годовой прирост цен на одежду и белье, а годовое удешевление мебели в сентябре сменилось удорожанием»,— пояснили эксперты Банка России.

Кроме того, в сентябре продолжали расти как оптовые, так и розничные цены на бензин.

Из-за увеличения издержек ряда поставщиков годовой прирост цен на услуги в сентябре составил 12,57% после 12,46% в августе. «Повышение затрат образовательных учреждений на обеспечение учебного процесса, в том числе на зарплаты сотрудников, ускорило годовой рост цен на платные образовательные услуги. Увеличение затрат таксопарков, в том числе на горюче-смазочные материалы, ускорило удорожание поездок на такси»,— прокомментировали эксперты ЦБ.

На увеличение инфляции также влияют глобальные факторы, говорит старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан. Падение курса рубля сказывается на стоимости импортных товаров. Также такие тенденции, как изменения в климатических условиях, влияют на производство и поставки продуктов питания, внося дополнительные факторы нестабильности, считает эксперт.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов пояснил, что в сентябре стоимость российского рубля опустилась на 2,02%, соответственно все импортные товары и услуги в рублевом эквиваленте автоматически стали дороже на ту же величину.

«При этом правительство РФ только в конце сентября ввело запрет на импорт нефтепродуктов из России, а большую часть времени в этом месяце внутренние цены на топливо дорожали ускоренными темпами, что также отражалось на стоимости товаров и услуг, так как их поставщики закладывают их повышение в конечную стоимость продукции»,— рассказал эксперт.

Рост издержек производителей также может быть связан с подорожанием импортного сырья для производства, комплектующих, запчастей и расходных материалов, а также с увеличением расходов на оплату труда на фоне дефицита кадров на российском рынке труда из-за рекордно низкого уровня безработицы в стране, добавил господин Чернов.

Очень резко подросли зарплаты в силовых структурах, на предприятиях ОПК, отмечает проректор по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессор кафедры экономики и управления организацией Раиль Галиахметов. Это привело в регионе к заметному возрастанию денежной массы у населения. Он отмечает, что российское правительство принимает меры для сдерживания инфляции. Возможно, удастся снизить темпы роста, однако окочательно затормозить ее в современных реалиях невозможно, добавил эксперт.

Рост цен вызван высокими ожиданиями граждан и предприятий по наращиванию темпов инфляции, что стимулирует спрос, считает директор удмуртского филиала института экономики Уральского отделения РАН Анна Овчинникова. Также влияет рост реальных и номинальных зарплат. «В новом году однозначно не стоит ожидать снижения темпов роста инфляции. ЦБ прилагает все усилия, чтобы таргетировать инфляцию, в том числе за счет увеличения стоимости денег, путем повышения учетной ставки, что позволяет делать этот процесс более управляемым, но не менее рискованным с точки зрения денежного рынка»,— сказала госпожа Овчинникова.

Марчел Кырлан говорит, что прогноз роста инфляции зависит от мировых тенденций цен на энергоносители, мер, принимаемых ЦБ, включая регулирование денежной массы и процентных ставок, а также политической стабильности и внутренних мер по поддержке экономики.

Татьяна Колегова

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