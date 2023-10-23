Росрыболовство предложило запретить ввоз рыбы с Фарерских островов

Федеральное агентство по рыболовству предложило запретить ввоз рыбной продукции с Фарерских островов. По данным Рыбного союза, за январь—июль 2023 года в РФ было ввезено 345 тыс. тонн рыбной продукции, около четверти объема пришлось на Фарерские острова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tony Gentile / Reuters Фото: Tony Gentile / Reuters

В пресс-релизе Росрыболовства говорится, что отказ от продукции с Фарерских островов предлагается в качестве ответной меры за «заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий».

В основном с Фарерских островов в Россию импортируется мороженая рыба — сельдь, скумбрия, мойва. Согласно статистике, которую приводит Росрыболовство, с 2018 по 2022 годы объем импорта снизился на 50%, до 71,5 тыс. т.

«Предложенная мера не окажет отрицательного влияния на продовольственную безопасность страны, поскольку российские промысловые компании осуществляют добычу и доставку на российский берег данных видов рыб и производят продукцию из них»,— говорится в сообщении ведомства.

Росрыболовство отмечает, что об отсутствии рисков снижения производства мороженой рыбы на территории РФ свидетельствует «растущий потенциал производственных мощностей». Кроме того, говорится в пресс-релизе, импорт с Фарерских островов можно заменить частичным перераспределением экспортируемой из России продукции на внутренний рынок.

В июне правительство Фарерских островов сообщило об ужесточении санкций в отношении российского рыболовства. В порты острова разрешили заходить только в рамках двустороннего межправительственного соглашения, также был установлен новый лимит перегрузки: около 100 тыс. т рыбы, выловленной в фарерских водах.

Лусине Баласян