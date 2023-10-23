Главный вход «Ленинки» открыли после двух лет реставрации

Вход главного корпуса Российской государственной библиотеки имени Ленина открылся после масштабной реставрации, которая началась в 2021 году. Были отреставрированы почти 2,5 тыс. кв. м. библиотеки, в том числе большая мраморная лестница. На открытие пришла министр культуры Ольга Любимова, ее встретил генеральный директор РГБ Вадим Дуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Считается, что порядка 120 млн человек прошли по этой лестнице, прежде чем начался процесс трепетной и серьезной реставрации, которая длилась почти полтора года»,— сказала министр культуры. Она поблагодарила около 3 тыс. реставраторов за проделанную работу.

Помимо воссоздания исторического облика интерьеров библиотеки, архитекторы переделали расположение помещений. Теперь гардероб, информационные сервисы и группа записи находятся в одном пространстве. В библиотеке восстановили вентиляцию. В «Ленинке» появилась инфраструктура для маломобильных читателей.

Теперь читательский билет можно получить в электронном формате через «Госуслуги», на сайте «Ленинки» или через мобильное приложение. Читатель получит QR-код, который будет пропуском и заменит контрольные листы, по которым раньше получали и сдавали книги.

«Нам очень важно, что именно в этом месте сосредоточен центр компетенции всей той цифровой работы, которая ведется в современном библиотечном деле. Это еще тысяча человек, которые очень серьезно трудились, брали на себя ответственность, учились заново, потому что весь процесс цифровизации очень сложный, очень новый для всех нас»,— сказала министр культуры.

Позднее в «Ленинке» появится система хранения, где можно будет оставить свои вещи. Откроется кофейня, доступная не только читателям, но и гостям библиотеки. Уже началась реставрация 22 скульптур на фронтоне главного здания.

Входная группа главного корпуса «Ленинки» была закрыта реставрацию 1 сентября 2021 года. Зайти в библиотеку можно было через подъезд №6. Реставрацию входной группы было решено провести в результате обследований помещений библиотеки с 2019 по 2020 год. Выяснилось, что состояние конструктива здания, его инженерных систем и убранства вестибюля не соответствует современным нормам эксплуатации.

Анастасия Ларина