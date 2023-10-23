Кабинет подсудимых

В Москве вынесен приговор группировке расхитителей, в состав которой входили бывшие председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев, а также три министра — туризма, экономического развития и госимущества. Опираясь на результаты расследования, проведенного ГСУ СКР, а также на требование гособвинения, представленного Генпрокуратурой, за хищение бюджетных средств, выделенных на выкуп завода во Владикавказе для превращения его в технопарк, суд назначил фигурантам от шести до восьми лет заключения. Отметим, что ранее Сергей Такоев обвинялся в махинациях с финансированием ФК «Алания», но был полностью оправдан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель правительства Республики Северная Осетия—Алания Сергей Такоев перед началом заседания суда

Фото: Пресс-служба Басманного суда Бывший председатель правительства Республики Северная Осетия—Алания Сергей Такоев перед началом заседания суда

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Уголовное дело в отношении группы чиновников из Северной Осетии изначально должен был рассмотреть суд этой республики. Однако по требованию Генпрокуратуры, опасавшейся давления на судебное следствие, Верховный суд в апреле текущего года изменил его подсудность на Москву. Вскоре после этого в Лефортовском райсуде стартовало разбирательство, на которое много времени не понадобилось. 9 октября судья, заслушав прения сторон, ушел на вынесение приговора.

В понедельник, оглашая резолютивную часть своего решения, судья признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере).

В суде было установлено, что Сергей Такоев, являясь председателем правительства Северной Осетии, обеспечил заключение госконтракта между министерством госимущества и ОАО ОЗАТЭ о приобретении активов этого предприятия. Сделка была оформлена, по данным следствия, по завышенной на 180 млн руб. цене.

Соучастниками Такоева стали тогдашние министр туризма, предпринимательства и инвестиционной политики республики Алан Диамбеков, министр экономического развития Мадина Икаева, министр государственного имущества и земельных отношений Казбек Фидаров, сотрудник минимущества Заурбек Цогоев, а также генеральный директор ОАО «Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования» Аида Габараева и председатель совета директоров этого завода Олег Габуев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор АО «Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования» Аида Габараева в Басманном суде Москвы

Фото: Пресс-служба Басманного суда Гендиректор АО «Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования» Аида Габараева в Басманном суде Москвы

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Расследуя дело, сотрудники ГСУ СКР провели оценочную экспертизу, которая установила, что стоимость приобретенного имущества на май 2014 года составила 66,1 млн руб. В ходе судебного следствия было также доказано, что подсудимые своими действиями причинили ущерб республиканскому бюджету в особо крупном размере.

Самые длительные сроки, по восемь лет, суд назначил Сергею Такоеву и Алану Диамбекову, они также оштрафованы на 800 тыс. руб. каждый.

Подсудимые Аида Габараева и Мадина Икаева проведут в колонии общего режима по шесть лет и выплатят штрафы в размере 400 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно. А Олегу Габуеву, Казбеку Фидарову и Заурбеку Цогову придется отсидеть по шесть лет и шесть месяцев, возместив штрафные санкции на суммы от 400 тыс. до 600 тыс руб.

Был полностью удовлетворен гражданский иск министерства имущества и земельных отношений Северной Осетии, признанного потерпевшей стороной. В его пользу с бывших членов кабинета министров республики взыщут ущерб в размере 180 млн руб.

Защита осужденных, большинство из которых отрицало свою причастность к растрате, обжалует приговор после того, изучит мотивированное судебное решение.

Центральной фигурой расследования, а затем и судебного разбирательства являлся Сергей Такоев, который в течение нескольких лет возглавлял администрацию президента и правительство Северной Осетии, а также был президентом футбольного клуба «Спартак-Алания».

В апреле 2006 года Генпрокуратура обвинила его в махинациях с финансированием клуба, в результате чего Сергея Такоева не только отстранили от занимаемых должностей, но и на четыре месяца заключили под домашний арест. Однако суд полностью оправдал чиновника, присудив ему в качестве компенсации за необоснованное уголовное преследование 2,5 млн руб.

Кроме того, Сергей Такоев проходит потерпевшим по уголовному делу организованного преступного сообщества киллеров Аслана Гагиева (Джако), недавно осужденного на пожизненный срок. В 2008 году он был тяжело ранен боевиком ОПС выстрелами из автомата.

Николай Сергеев