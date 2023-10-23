Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кабинет подсудимых

За растрату получили сроки бывшие премьер Северной Осетии и три министра

В Москве вынесен приговор группировке расхитителей, в состав которой входили бывшие председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев, а также три министра — туризма, экономического развития и госимущества. Опираясь на результаты расследования, проведенного ГСУ СКР, а также на требование гособвинения, представленного Генпрокуратурой, за хищение бюджетных средств, выделенных на выкуп завода во Владикавказе для превращения его в технопарк, суд назначил фигурантам от шести до восьми лет заключения. Отметим, что ранее Сергей Такоев обвинялся в махинациях с финансированием ФК «Алания», но был полностью оправдан.

Бывший председатель правительства Республики Северная Осетия—Алания Сергей Такоев перед началом заседания суда

Бывший председатель правительства Республики Северная Осетия—Алания Сергей Такоев перед началом заседания суда

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Бывший председатель правительства Республики Северная Осетия—Алания Сергей Такоев перед началом заседания суда

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Уголовное дело в отношении группы чиновников из Северной Осетии изначально должен был рассмотреть суд этой республики. Однако по требованию Генпрокуратуры, опасавшейся давления на судебное следствие, Верховный суд в апреле текущего года изменил его подсудность на Москву. Вскоре после этого в Лефортовском райсуде стартовало разбирательство, на которое много времени не понадобилось. 9 октября судья, заслушав прения сторон, ушел на вынесение приговора.

В понедельник, оглашая резолютивную часть своего решения, судья признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере).

В суде было установлено, что Сергей Такоев, являясь председателем правительства Северной Осетии, обеспечил заключение госконтракта между министерством госимущества и ОАО ОЗАТЭ о приобретении активов этого предприятия. Сделка была оформлена, по данным следствия, по завышенной на 180 млн руб. цене.

Соучастниками Такоева стали тогдашние министр туризма, предпринимательства и инвестиционной политики республики Алан Диамбеков, министр экономического развития Мадина Икаева, министр государственного имущества и земельных отношений Казбек Фидаров, сотрудник минимущества Заурбек Цогоев, а также генеральный директор ОАО «Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования» Аида Габараева и председатель совета директоров этого завода Олег Габуев.

Гендиректор АО «Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования» Аида Габараева в Басманном суде Москвы

Гендиректор АО «Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования» Аида Габараева в Басманном суде Москвы

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Гендиректор АО «Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования» Аида Габараева в Басманном суде Москвы

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Расследуя дело, сотрудники ГСУ СКР провели оценочную экспертизу, которая установила, что стоимость приобретенного имущества на май 2014 года составила 66,1 млн руб. В ходе судебного следствия было также доказано, что подсудимые своими действиями причинили ущерб республиканскому бюджету в особо крупном размере.

Самые длительные сроки, по восемь лет, суд назначил Сергею Такоеву и Алану Диамбекову, они также оштрафованы на 800 тыс. руб. каждый.

Подсудимые Аида Габараева и Мадина Икаева проведут в колонии общего режима по шесть лет и выплатят штрафы в размере 400 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно. А Олегу Габуеву, Казбеку Фидарову и Заурбеку Цогову придется отсидеть по шесть лет и шесть месяцев, возместив штрафные санкции на суммы от 400 тыс. до 600 тыс руб.

Был полностью удовлетворен гражданский иск министерства имущества и земельных отношений Северной Осетии, признанного потерпевшей стороной. В его пользу с бывших членов кабинета министров республики взыщут ущерб в размере 180 млн руб.

Защита осужденных, большинство из которых отрицало свою причастность к растрате, обжалует приговор после того, изучит мотивированное судебное решение.

Чем известен Сергей Такоев

Читать далее

Центральной фигурой расследования, а затем и судебного разбирательства являлся Сергей Такоев, который в течение нескольких лет возглавлял администрацию президента и правительство Северной Осетии, а также был президентом футбольного клуба «Спартак-Алания».

В апреле 2006 года Генпрокуратура обвинила его в махинациях с финансированием клуба, в результате чего Сергея Такоева не только отстранили от занимаемых должностей, но и на четыре месяца заключили под домашний арест. Однако суд полностью оправдал чиновника, присудив ему в качестве компенсации за необоснованное уголовное преследование 2,5 млн руб.

Кроме того, Сергей Такоев проходит потерпевшим по уголовному делу организованного преступного сообщества киллеров Аслана Гагиева (Джако), недавно осужденного на пожизненный срок. В 2008 году он был тяжело ранен боевиком ОПС выстрелами из автомата.

Николай Сергеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...