Осетинский суд не для местных чиновников

Генпрокуратура направила в Верховный суд России ходатайство об изменении подсудности уголовного дела о предполагаемой растрате бюджетных средств, выделенных на приобретение активов разорившегося ОАО «Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования». Поскольку одним из фигурантов является бывший премьер республики Сергей Такоев и связанные с ним чиновники и предприниматели, надзор хочет добиться рассмотрения дела в другом регионе, опасаясь, что в противном случае на участников судопроизводства может быть оказано давление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев (слева)

Фото: Пресс-служба Басманного суда Бывший председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев (слева)

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), по которому обвиняемыми проходят бывшие премьер Северной Осетии Сергей Такоев, министр туризма Алан Диамбеков, экс-руководители других органов исполнительной власти республики Мадина Икаева, Казбек Фидаров и Заурбек Цогоев, а также сотрудники ОАО «Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования» Аида Габараева и Олег Габуев.

Как полагает Главное следственное управление СКР, с 2012 по 2014 год во Владикавказе руководители ряда министерств правительства Северной Осетии с ведома и согласия Сергея Такоева, при участии Заурбека Цогоева, а также Олега Габуева и Аиды Габараевой, организованной группой, используя свои служебные полномочия, обеспечили заключение государственного контракта о приобретении имущества завода по завышенной цене на сумму 180 млн руб.

В мае 2014 года Казбек Фидаров, действуя в составе организованной группы, вверенные ему денежные средства «противоправно и безвозмездно» перечислил с расчетного счета управления федерального казначейства по Северной Осетии на счет завода, «тем самым растратив их, причинив ущерб бюджету республики в особо крупном размере».

Фигуранты, за исключением Мадины Икаевой, находящейся под домашним арестом, заключены под стражу.

В Генпрокуратуре отметили, что для обеспечения исполнения приговора в части заявленного гражданского иска и взыскания предусмотренного наказания в виде штрафов наложен арест на принадлежащие обвиняемым активы.

Следует отметить, что Сергей Такоев, с 2005 года возглавлявший администрацию президента и правительства Северной Осетии и в 1999−2006 годах c небольшими перерывами являвшийся президентом футбольного клуба «Спартак-Алания», уже находился под следствием. В апреле 2006 года Генпрокуратура предъявила ему обвинения в махинациях с финансированием «Алании». Мужчина был отстранен от занимаемых должностей и четыре месяца провел под домашним арестом. Однако в итоге суд полностью оправдал господина Такоева, присудив ему компенсацию за необоснованное уголовное преследование в размере 2,5 млн руб.

Николай Сергеев