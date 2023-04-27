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Коммерсантъ FM
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Чиновники переоценили имущество завода

Бывших членов правительства Северной Осетии судят по делу о мошенничестве

В Лефортовском суде Москвы начался процесс по делу бывших высокопоставленных чиновников Северной Осетии — премьер-министра Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова, министров госимущества Казбека Фидарова и экономического развития Мадины Икаевой, а также руководства ОАО «Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования». Фигуранты обвиняются в растрате 180 млн руб. при покупке в 2014 году в собственность республики недвижимого имущества предприятия по завышенной цене. Большинство фигурантов дела вину не признают.

Сергей Такоев

Сергей Такоев

Фото: Заур Фарниев, Коммерсантъ

Сергей Такоев

Фото: Заур Фарниев, Коммерсантъ

В Лефортовском суде Москвы под председательством Сергея Рябцева состоялось предварительное слушание по почти 90-томному уголовному делу о растрате 180 млн руб. бюджетных средств, совершенной, по версии следствия, бывшими членами правительства Северной Осетии и их сообщниками. На скамье подсудимых оказались семь человек во главе с бывшим премьер-министром республики Сергеем Такоевым.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере) было возбуждено главным следственным управлением СКР в августе 2021 года по материалам проверки расходования в Северной Осетии бюджетных средств, проведенной Генпрокуратурой России.

Алан Диамбеков

Алан Диамбеков

Фото: Владимир Мукагов / ТАСС

Алан Диамбеков

Фото: Владимир Мукагов / ТАСС

Как было установлено в ходе предварительного следствия, вступив в преступный сговор, министр туризма республики Алан Диамбеков, министр экономического развития Мадина Икаева и министр государственного имущества и земельных отношений Казбек Фидаров «с ведома и согласия» главы правительства Сергея Такоева и при участии контрактного управляющего Мингосимущества республики Заурбека Цогоева, а также директора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОЗАТЭ) Аиды Габараевой и ее заместителя Олега Габуева в период с 2012 года по 2014-й «обеспечили заключение государственного контракта о приобретении имущества завода по завышенной цене на сумму 180 млн руб.».

По версии следствия, в 2012 году господа Такоев, Диамбеков и Габараева про помощи других лиц организовали само заключение контракта о приобретении в республиканскую собственность ряда объектов недвижимости предприятия, а «в мае 2014 года руководитель госимущества и земельных отношений Казбек Фидаров, действуя в составе организованной группы, противоправно и безвозмездно перечислил вверенные ему денежные средства с расчетного счета управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия — Алания на счет ОЗАТЭ, тем самым растратив их и причинив ущерб бюджету республики в особо крупном размере».

Первыми фигурантами в этом резонансном деле, изначально, как это часто бывает, возбужденном в отношении неустановленных лиц, стали в августе 2021 года Сергей Такоев, Алан Диамбеков и Аида Габараева. Они были задержаны, доставлены в столицу, где Басманный райсуд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Позже в материалах расследования появились и остальные фигуранты. Большинство из них вину в инкриминируемом им преступлении не признают.

Для обеспечения исполнения приговора для возможного удовлетворения заявленного республиканским Минимущества гражданского иска и взыскания предусмотренного уголовным законодательством штрафа следствие добилось наложения ареста на принадлежащее обвиняемым имущество.

Расследование уголовного дела было завершено в конце прошлого года, а 26 декабря Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направило материалы в Верховный суд с ходатайством об изменении территориальной подсудности. По мнению надзорного ведомства, процесс не следовало проводить в Северной Осетии, по месту совершения предполагаемого преступления, поскольку в этом случае на суд могло оказываться давление. Верховный суд ходатайство удовлетворил, после чего материалы были направлены в Лефортовский суд столицы для рассмотрения по существу.

Сергей Такоев возглавлял администрацию президента и правительство Северной Осетии с 2005 года, был президентом футбольного клуба «Спартак-Алания». В апреле 2006 года, следует отметить, Генпрокуратура предъявляла ему обвинения в махинациях с финансированием клуба, в результате чего господина Такоева не только отстранили от занимаемых должностей, но четыре месяца продержали под домашним арестом. Расследование завершилось полным оправданием господина Такоева в суде, он даже получил компенсацию за незаконное уголовное преследование в размере 2,5 млн руб.

Давать какие-либо комментарии по существу дела защита подсудимых посчитала преждевременным.

Юрий Сенаторов

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