WP: убийства Дугиной, Татарского и Ржицкого организовала СБУ

Украинские спецслужбы были причастны к убийствам Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, Станислава Ржицкого и ряда других российских граждан рассказали анонимные источники The Washingtone Post. По данным издания, ЦРУ обучали украинскую разведку, но не принимали участие в спецзадачах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Источники газеты сообщили, что ЦРУ активно обучала украинские спецслужбы с 2015 года. За это время было создано два подразделения, были проведены кадровые реформы, было закуплено новое оборудование и спецтехника.

Разведданные российских чиновников, которые Украина получала благодаря американскому оборудованию, она отправляла в ЦРУ. Американские коллеги расшифровывали и проводили необходимую аналитику. «Мы давали им возможность — через нас — собирать средства на российские объекты»,— сказал бывший сотрудник ГУР.

В статье отмечается, что ЦРУ не принимала активное участие в убийствах провоенных российских граждан и выражала обеспокоенность методами Украины. Представители службы безопасности Украины отметили, что ни одна крупная операция СБУ или ГУР не проводится без разрешения президента Украины Владимира Зеленского.

Источники газеты раскрыли подробности того, как удалось перевезти в Россию взрывчатку, использованную впоследствии при убийстве журналистки Дарьи Дугиной. По данным издания, подозреваемая российскими властями в убийстве Наталья Вовк провезла ее в переноске для кошки, в которой был подготовлен специальный скрытый отсек.

По словам украинских и западных чиновников, в число убитых спецслужбами Украины входят бывший командир российской подводной лодки Станислав Ржицкий, застреленный на пробежке на пробежке в Краснодаре, и военный блогер, погибший в кафе в Санкт-Петербурге. Имя блогера не названо. В апреле при таких же обстоятельствах в результате теракта погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

WP сообщает, что в планах украинских шпионов зачастую были замешаны ничего не подозревающие люди. В качестве примера приводится погибший водитель грузовика, машина которого взорвалась на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова