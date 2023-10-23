Токио присматривается к Google

Японская комиссия по добросовестной торговле приняла решение провести проверку в отношении Google в связи с возможными нарушениями этой компанией антимонопольного законодательства страны. Тем самым Япония пополнила список ведущих экономик мира, которые подозревают компанию в недопустимой деятельности по ограничению конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stanislav Kogiku / APA-PictureDesk / AFP Фото: Stanislav Kogiku / APA-PictureDesk / AFP

Сегодня, 23 октября, Японская комиссия по добросовестной торговле объявила об открытии дела в отношении американского технологического гиганта Google LLC, подозревая его в нарушении национального антимонопольного законодательства. В числе нарушений регулятор называет тот факт, что Google якобы добивается от производителей смартфонов преференций для своего поисковика и браузера, чтобы те устанавливали его по умолчанию, и даже указывает, в какой части экрана смартфона должны располагаться изначально эти приложения.

Японские регуляторы подозревают также, что Google заключает соглашения с производителями смартфонов, обещая им отчисления от своих рекламных доходов, если они не будет устанавливать по умолчанию приложения конкурентов компании.

Наконец, будет проведена проверка относительно того, не добивался ли Google от производителей смартфонов преференций в установке других своих сервисов.

«Есть подозрения, что с помощью таких мер Google исключает деловую активность конкурентов и ограничивает деятельность своих деловых партнеров на рынке поисковых сервисов»,— говорится в заявлении комиссии. Как подчеркивают ее представители, вопрос не в том, что сервис Google широко используется пользователями в Японии, а в том, чтобы конкуренция была добросовестной. Google занимает 70% рынка поисковых сервисов в Японии. Его платформа Android установлена на 80% смартфонов в мире.

На первом этапе проверки, который продлится до 22 ноября, Комиссия по добросовестной торговле собирает отзывы и мнения общественности о фактах возможных нарушений со стороны Google. Ранее аналогичные расследование проводили регуляторы других стран. Так, в 2018 году в ЕС Google был оштрафован на рекордные €4,3 млрд за злоупотребление доминирующим положением. В США по итогам проверки в сентябре начались слушания по иску Минюста против Google: компания обвиняется в том, что путем заключения эксклюзивных соглашений с производителями смартфонов добивалась от них предустановки своего поисковика и браузера на устройства. В 2020 году южнокорейский регулятор начал антимонопольное расследование против Google, обвиняя компанию в числе прочего в том, что она не позволяет местным производителям смартфонов использовать операционные системы от других разработчиков.

Японская комиссия по добросовестной торговле ранее проводила проверки в отношении других крупных технологических компаний, включая Amazon и Apple.

Amazon по итогам проверки пришлось отказаться от ряда методов ведения бизнеса, нарушающих антимонопольное законодательство Японии. А расследование в отношении Apple регулятор согласился закрыть в сентябре 2021 года, после того как компания внесла изменения в условия оплаты одного из приложений.

В Google уже прокомментировали решение японских регуляторов, отметив: Android является платформой с открытым исходным кодом, что способствует разнообразию. «Ее открытость и гибкость гарантируют, что у пользователей всегда есть выбор настраивать устройства в соответствии со своими потребностями, в том числе и с тем, как они пользуются интернетом и поиском или загружают приложения»,— заявили в Google на запрос CNBC.

Алена Миклашевская