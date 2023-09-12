Процесс против Google пошел

В США начинают рассматривать антимонопольный иск к Google — крупнейший за всю историю компании. Американский Минюст обвиняет IT-гиганта фактически в захвате мирового рынка поиска, который тот контролирует на 90%. Основная претензия связана с соглашениями между корпорацией и производителями техники. Google платит, например, Apple за то, чтобы ее поиск по умолчанию работал в браузере Safari.

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Подробнее о том, что не устраивает Минюст и как оправдывается Google, в справке “Ъ FM”:

Сделки, которые заключает Google для продвижения своего поиска, американские власти прямо называют незаконными. Сервис не просто по умолчанию включается в отдельные продукты — соглашения с производителями Android-смартфонов запрещают предустановку или продвижение конкурентов. В итоге, как считает Минюст, альтернативные поисковые системы не могут совершенствоваться, потому что у них слишком маленькая доля рынка, на которой трудно проводить качественные исследования. Кроме того, Google тормозит технологический прогресс: нет смысла бороться с конкурентами, а значит, и инвестировать в развитие. Наконец, монопольное положение позволяет компании устанавливать более высокие расценки на размещение рекламы. Google не оставила претензии без ответа. Там утверждают, что Apple или Mozilla выбирают поисковую систему из-за качества и удобства, а не из-за денег или других стимулов. Например, у корпорации нет соглашения с Microsoft, но это не мешает поиску Google быть популярным на Windows. Что же касается предустановки на Android-смартфоны, у пользователей есть возможность изменить поисковую систему. Правда, делают так немногие, добавляют в компании.

Как уточняет The Wall Street Journal, Минюст подал иск против Google три года назад. Сам процесс также может растянуться на годы, потому что наверняка не обойдется без апелляции. Чем он может закончиться для IT-гиганта? На этот вопрос “Ъ FM” ответил партнер юридической фирмы OrlovaErmolenko Сергей Ермоленко:

«Прежде всего это может быть, естественно, штраф, но это дело наживное. Сегодня заплатили — завтра пошли дальше, заработали еще.

С точки зрения поведенческих санкций это могут быть предписания о том, каким образом вести то или иное направление бизнеса. Или это могут быть гораздо более жесткие меры — вплоть до принудительного разделения компании, отделения от нее каких-то сегментов, которые позволяют ей не только монополизировать рынок, но и злоупотреблять своим доминирующим положением в результате этого.

Сложно прогнозировать, но, как правило, когда есть ощущение, что корпорация не слишком права, а спор крупный, я всегда делаю ставку на мировое соглашение. В большей степени ожидаю, что через некоторое время он закончится неким потенциальным мировым соглашением, условия которого в полной мере не будут доступны общественности. При этом корпорация отчасти будет вынуждена изменить свою политику.

В каком-то смысле мы тут стали первопроходцами. Компания "Яндекс" некоторое время назад подавала в ФАС жалобу относительно предустановки поисковых инструментов в смартфоны, поставляемые на российский рынок. В результате импортируемые в РФ устройства обязательно снабжаются отечественным программным обеспечением, в том числе ПО "Яндекса"».

Минюст в этом процессе представляет Кеннет Динцер — ветеран госслужбы, который участвовал в расследовании против Microsoft. В 90-е компанию обвиняли в создании монополии на рынке браузеров. И американские власти тогда выиграли суд.

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Илья Сизов