FT: расценки на лизинг новых самолетов превзошли допандемийный уровень

Стоимость долгосрочной аренды новых пассажирских самолетов превысила допандемийный уровень 2019 года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные исследовательской компании Ishka.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Так, месячная стоимость лизинга Airbus A321neo выросла с $340 тыс. во время пандемии COVID-19 до $420 тыс. сейчас, а стоимость лизинга обновленного Boeing 737 Max 8 достигла $360–370 тыс. в месяц, что также выше уровня 2019 года. По мнению исследователей, рост стоимости обусловлен продолжающимся стремительным восстановлением авиаперевозок, которое обгоняет возможности авиапроизводителей.

«Воздушный трафик вырос так сильно, что производители просто не успевают поставлять самолеты,— цитирует FT главного аналитика Ishka Эдди Пиняцека.— Все, что сейчас может летать в узкофюзеляжном сегменте, уже летает». Исследователи отмечают, что заметно увеличение спроса и на более дорогие широкофюзеляжные модели на фоне роста дальнемагистральных перевозок, где такие модели часто используются.

Эксперты фиксируют рост стоимости авиализинга с начала этого года. Еще в марте японское агентство Nikkei со ссылкой на британскую исследовательскую компанию Cirium сообщило, что из-за стремительного восстановление спроса на авиаперевозки расценки на лизинг вплотную приблизились к уровню января 2020 года, когда ограничения на перелеты еще не были введены на общемировом уровне. Так, например, в январе текущего года стоимость лизинга Airbus A321-200neo превысила показатель января 2020 года на 0,6%, а стоимость лизинга более компактного A320-200neo отставала от январских показателей 2020 года лишь на 2,3%.

Евгений Хвостик