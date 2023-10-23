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Коммерсантъ FM
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ВС Крыма реабилитировал осужденного на Украине за сепаратизм активиста Подъячего

Верховный суд Крыма реабилитировал лидера движения «Севастополь—Крым—Россия» Валерия Подъячего, осужденного на Украине за сепаратизм. Об этом «Ъ» сообщили в суде.

Двух крымских политических активистов Валерия Подъячего и Семена Клюева условно осудили в 2009 году за «нарушение территориальной целостности Украины». После вхождения полуострова в состав РФ крымчане обжаловали это решение в Киевском районном суде Симферополя. Однако в августе 2017 года суд постановил, что Подъячий и Клюев совершили преступление против национальной безопасности Украины.

В декабре 2017 года Верховный суд Крыма отменил приговор украинского суда, но отказал активистам в праве на реабилитацию.

Зимой 2018 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного cуда Республики Крым также отказала им в удовлетворении апелляционной жалобы. Из-за судимости Валерий Подъячий не мог все эти годы работать по профессии и преподавать.

Летом 2023 года Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре удовлетворил жалобу Валерия Подъячего и направил дело на повторное апелляционное рассмотрение в Верховный суд Крыма, но с иным составом суда, который впоследствии принял решение о снятии судимости.

По мнению Валерия Подъячего, которое он высказал в разговоре с «Ъ», столь длительный и сложный процесс реабилитации был связан с тем, что его дело рассматривали бывшие украинские судьи, перешедшие на работу в российские суды. По его словам, решение кассационного суда кардинально изменило ситуацию. Семен Клюев скончался в 2017 году. Ожидается, что вскоре и он будет реабилитирован посмертно.

О том, как экс-губернатор Севастополя вступился за тех, кто «вел войну» за возвращение Крыма, «Ъ» писал в материале «Крымским патриотам требуется реабилитация».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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