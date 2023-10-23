Дольщики ЖК «Дом на Горького» заявили о срыве сроков при достройке их дома

Обманутые дольщики нижегородского ЖК «Дом на Горького» обеспокоены срывом сроков, прописанных в дорожной карте по достройке их дома. Об этом представители инициативной группы дольщиков рассказали журналистам в минувшие выходные на строительной площадке в центре Нижнего Новгорода.

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По их словам, на все вопросы, связанные с достройкой ЖК, в Госжилинспекции отвечают, работы идут в соответствии с дорожной картой. Дольщики говорят, что правительством определен новый застройщик для «Дома на Горького», которым стал ООО «Специализированный застройщик "Хутор"». До 11 октября эта компания должна была подать заявление о смене застройщика, а 30 октября должен состояться суд, который передаст права на достройку дома от одного застройщика другому. Заявление о смене застройщика до сих пор не подано.

Также дольщики обратили внимание, что котлован рядом с построенным домом заполнен водой, глубина которой достигает 1,5 метров. Дольщики говорят, что в подвалах уже построенной части ЖК стоит такой же слой воды. Решение суда о консервации объекта, приятое в начале 2023 года, до сих пор не выполнено. В ближайшее время в Нижегородской области начнутся заморозки, а образовавшийся вместо воды лед может разрушить фундамент. В результате вместо достройки дом могут признать аварийным и демонтировать, оставив людей без квартир и выплатив компенсации, на которые аналогичное жилье купить нельзя.

Владельцы квартир намерены в очередной раз написать обращения в различные ответственные и надзорные органы, чтобы получить разъяснения по сложившейся ситуации. Они намерены потребовать откачать воду из котлована подвала недостроенного дома, после чего провести консервацию объекта. Также дольщики хотят добиться встречи с губернатором Глебом Никитиным, чтобы обсудить ситуацию с ним лично. Следующей инстанцией, куда они готовы обращаться, станет президент РФ.

Как писал «Ъ-Приволжье», строительство ЖК «Дом на Горького» в 2015 году начала компания бывшего замгубернатора Валерия Англичанинова «Интерсити». Сроки строительства неоднократно сдвигались. В апреле 223 года «Интерсити» признали банкротом, а региональные власти пообещали дольщикам найти нового застройщика. Покупателей квартир в ЖК «Дом на Горького» внесли в реестр обманутых дольщиков.

Подробнее о долгострое в центре Нижнего Новгорода — в материале «Ъ-Приволжье» «Горькая стройка».

Андрей Репин