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Коммерсантъ FM
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Большинство россиян не верит в повышение зарплаты при увеличении трудовых усилий

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Основная мотивация повышения производительности труда для работающих россиян — финансовая, показал опрос ВЦИОМа. Чуть менее чем каждый второй респондент заявил, что стал бы работать лучше, если бы ему подняли зарплату (45%). На втором месте в числе популярных ответов также материальный фактор — ценность заработанных денег (25%). Реже назывались другие мотивы, в том числе внедрение новых технологий, улучшение организации труда и уважение к его результатам.

В то же время большинство опрошенных не верит, что их зарплата вырастет, если они станут трудиться больше или более качественно. Эксперты ВЦИОМа объясняют это разными факторами, от непрозрачной и необъективной системы оплаты труда до отставания роста зарплат от темпов инфляции.

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