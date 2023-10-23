Большинство россиян не верит в повышение зарплаты при увеличении трудовых усилий

Основная мотивация повышения производительности труда для работающих россиян — финансовая, показал опрос ВЦИОМа. Чуть менее чем каждый второй респондент заявил, что стал бы работать лучше, если бы ему подняли зарплату (45%). На втором месте в числе популярных ответов также материальный фактор — ценность заработанных денег (25%). Реже назывались другие мотивы, в том числе внедрение новых технологий, улучшение организации труда и уважение к его результатам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В то же время большинство опрошенных не верит, что их зарплата вырастет, если они станут трудиться больше или более качественно. Эксперты ВЦИОМа объясняют это разными факторами, от непрозрачной и необъективной системы оплаты труда до отставания роста зарплат от темпов инфляции.