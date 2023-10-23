У челябинских бизнесменов вырос интерес к отечественным франшизам

Предприниматели Челябинской области стали чаще задумываться об открытии франшизы российского бренда. Они рассматривают этот шаг не только как альтернативу ушедшим из РФ международным сетям, но и как способ поддержания отечественного бизнеса. Такие выводы сделали аналитический центр Sokolov и бизнес-клуб «Атланты» в результате опроса.

В исследовании приняли участие более 1,2 тыс. предпринимателей из разных городов России. Около 89% респондентов из Челябинска и Челябинской области ответили, что выбрали бы франшизу отечественного бренда. Чаще всего их интересуют кафе и рестораны (28%), магазины бытовых товаров (22%), пункты выдачи заказов с маркетплейсов (17%).

Также выяснилось, что для челябинских предпринимателей важна поддержка со стороны государства, наличие льгот для импортозамещения и доступность кредитного финансирования. 20% опрошенных из Челябинской области обращают внимание на важность патриотизма и поддержки отечественных товаров и услуг.

Для 67% челябинских бизнесменов важна значимость бренда при выборе: 28% из них считают, что он привлекает клиентов и повышает успех франшизы. Для многих, помимо бренда, важную роль играют условия и гарантии при открытии бизнеса.

41% опрошенных предпринимателей из Челябинска считают, что сейчас хорошее время для старта во франчайзинговом бизнеса. По их мнению, при открытии нужно обращать внимание на базу потенциальных клиентов (33%), хорошие связи с партнерами и поставщиками (26%), наличие опыта работы в этой сфере (22%).